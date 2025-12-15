- Дата публикации
-
Политика
- Политика
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 1 мин
Хрупкая надежда: Мерц о самой большой дипломатической динамике и шансе на мир
По словам Мерца, сейчас появился реальный шанс на настоящий мирный процесс для Украины.
Нынешний момент является периодом наибольшей динамики в дипломатической сфере с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.
«Мы переживаем самую большую динамику в дипломатической сфере с начала войны 24 февраля 2022 года. Сейчас появился шанс на реальный мирный процесс для Украины. Это растение очень нежное, но шанс на мирный процесс реальный», — сказал канцлер ФРГ.
По его словам, в течение последних дней и недель участники переговоров работали над тем, чтобы подготовить почву для перемирия в Украине.
«Мы все знаем о цене этой войны. Теперь пришло время поговорить о цене мира. И сюда входят вопросы гарантий безопасности, территорий и действенного механизма, который будет контролировать прекращение огня и его реализацию», — отметил Мерц.
