"Худшее время": почему Запад не должен сейчас уменьшать поддержку Украины — Business Insider

Пора продолжать оказывать давление на российское правительство и Путина.

Учитывая состояние российской армии и экономики, сейчас самое плохое время для Запада, чтобы прекратить поддержку Украины и снизить давление на Россию.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг в комментарии Business Insider.

"Я действительно верю, что Россия находится в очень плохом состоянии не только из-за ее армии, но и из-за экономики", — сказал он.

Гертлинг подчеркнул, что поддерживает усилия нового президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, но не через прекращение поддержки Украины.

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"Сейчас пора продолжать оказывать давление на российское правительство и конкретно на Путина и покончить с этим", — сказал он.

При этом Гертлинг добавил, что Западу однозначно следует воспринимать серьезную угрозу от России и увеличить свои арсеналы на случай, если они ему понадобятся.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что Запад должен поддерживать Украину, поскольку она борется с Россией от имени Запада.

Он считает, что введение дополнительных санкций против России, в частности против нефтяной отрасли, при сохранении поддержки Украины было бы способом ослабить позицию России перед любыми мирными переговорами.

Андерс Ослунд, шведский экономист и бывший сотрудник Atlantic Council, заявил в этом месяце, что финансовые резервы России могут иссякнуть до конца года.

Хотя Россия опубликовала положительные экономические данные, однако анализ шведских экономистов выявил проблемы, поскольку официальные данные РФ не выдерживают проверки.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио считает, что будущее Украины под угрозой из-за войны и настаивает на необходимости переговоров и уступок с обеих сторон.

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