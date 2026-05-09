Худшие за время войны: отношения между Украиной и ЕС резко испортились.

Отношения Украины и ЕС резко испортились / © Зеркало недели. Украина

Реклама

Пережив еще одну тяжелую зиму, украинское руководство начало терять терпение из-за медленных действий своих партнеров. Владимир Зеленский все чаще использует безапелляционный и властный тон, читая «лекции» европейским лидерам, что вызывает откровенное раздражение в столицах ЕС, а дипломатические связи между Киевом и Брюсселем достигли самой низкой точки с начала войны.

Об этом пишет Politico.

Нереалистичные термины и возмущения Европы

Главным камнем преткновения стал вопрос быстрого вступления Украины в Европейский Союз. На неформальном саммите ЕС на Кипре в апреле европейские лидеры откровенно упрекнули Зеленского за его завышенные ожидания и нежелание соглашаться на поэтапную интеграцию. Украинский президент считает, что символическое членство недостаточно, и требует полноценного вступления уже к 2027 году.

Реклама

Такая позиция вызвала резкую реакцию. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц публично назвал предложенные Киевом сроки абсолютно нереалистичными, отметив, что членство невозможно до завершения конфликта. Более того, он намекнул, что путь в ЕС может потребовать от Украины территориальных уступок России, что противоречит предыдущему консенсусу о том, что союзники не должны диктовать Киеву условия мира.

Как отмечают эксперты по внешней политике, Зеленский и его окружение искренне верят, что Украина защищает всю Европу, а значит, Запад «винен» Киеву, и выражать чрезмерную признательность необязательно. Однако в Европе такой подход разделяют далеко не все.

Оборонная независимость придает уверенности

Растущая безапелляционность украинского президента также питается успехами отечественного военно-промышленного комплекса. Украина постепенно превращается в самодостаточный оборонный центр, который уже производит почти половину необходимого вооружения, включая бронетехнику, боеприпасы и беспилотники.

Более того, Киев начал экспортировать дроны, подписав выгодные контракты с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. По словам бывшего советника Зеленского, эти соглашения дали президенту понять, что он может использовать экспорт для получения поддержки от стран Персидского залива. Уменьшение критической зависимости от европейских партнеров развязало Киеву руки для более жесткой дипломатии, в то время как разногласия между США и ЕС только побуждают украинского лидера усиливать давление на Брюссель.

Реклама

Вступление Украины в ЕС — последние новости:

Напомним, что Франция официально выступает за поэтапное сближение Украины с Европейским Союзом, категорически исключая любую ускоренную процедуру вступления. По словам министра-делегата по делам Европы Бенжамена Аддада, реальная интеграция требует длительного времени и глубинных реформ в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права, поэтому никаких коротких путей или уступок по стандартам ЕС быть не может.

Подобные настроения царят и среди других европейских чиновников, которые все больше разочаровываются из-за «евроскептической» риторики Киева и постоянных требований. Как отмечают источники Financial Times, в Брюсселе откровенно подчеркивают, что членство в блоке — это не подарок, а заявления украинской стороны в стиле «вы нам должны» только мешают конструктивному диалогу.

Несмотря на предложения Франции и Германии по поводу промежуточного статуса или постепенной интеграции, которая может растянуться на десятилетия, Владимир Зеленский категорически отвергает идею символических уступок. Президент настаивает, что Украина защищает Европу ценой жизней собственных граждан, поэтому заслуживает исключительно полноценного членства, и даже запретил отечественным дипломатам обсуждать любые альтернативные форматы.

Кроме политических споров, напряженность усиливается из-за разногласий по финансовым вопросам и темпам реформ. В частности, Брюссель требует повышения налогов для бизнеса как условие для дальнейшего финансирования, тогда как Киев сопротивляется из-за истощенности экономики войной, что заставляет некоторых европейских дипломатов советовать украинскому руководству несколько сдержать свои эмоции в общении с партнерами.

Реклама

Новости партнеров