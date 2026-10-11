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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Худший момент в отношениях Зеленского и Трампа: что стало причиной нового конфликта — WSJ

Отношения Владимира Зеленского и Дональда Трампа ухудшились до самого низкого уровня со времен ссоры в Белом доме в 2025 году.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Худший момент в отношениях Зеленского и Трампа: что стало причиной нового конфликта — WSJ

Президент США Дональд Трамп призвал Украину избрать нового лидера / © Белый дом

Президент США Дональд Трамп призвал Украину избрать нового лидера и усилил давление на Киев, требуя прекратить авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это произошло спустя день после того, как американский лидер объявил о договоренности по увеличению экспорта российского дизельного горючего.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Я думаю, пора Украине получить нового президента», — заявил Трамп журналистам 10 октября.

Он обвинил Владимира Зеленского в том, что война России против Украины продолжается, а украинские удары по российским НПЗ якобы способствуют росту цен на дизельное топливо в США и мире.

«Ему лучше, черт возьми, остановиться», — сказал президент США.

Резкая критика Зеленского стала самой низкой точкой в отношениях двух лидеров со времени их спора в Овальном кабинете вскоре после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году, отмечают в WSJ.

«Ситуация также грозит взорвать полтора года усилия европейских стран, пытавшихся убедить Трампа сохранить поддержку Украины и давление на Россию», — говорится в материале.

США давят на Киев из-за ударов по российским НПЗ

Конфликт обострился на следующий день после того, как Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного горючего на американский мировой рынки. По словам Трампа, это должно помочь снизить цены на горючее.

В то же время энергетические аналитики отмечают, что заявленные объемы российского дизеля ограничены, а главной причиной подорожания горючего в этом году является конфликт между США и Ираном.

Зеленский сразу не ответил на заявления Трампа.

«По словам четырех собеседников, осведомленных о ходе встречи, в пятницу в Майами представители Белого дома Джаред Кушнер и Стив Виткофф провели переговоры с украинскими чиновниками. Американские переговорщики неоднократно напоминали о помощи, которую США предоставили Украине, в частности, об обмене разведывательными данными, и заявляли, что Киев должен выполнить требование Трампа прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ», — говорится в материале.

Два участника встречи сообщили WSJ, что прямой угрозы прекратить обмен разведданными не прозвучало. Однако, по словам одного из них и других чиновников, проинформированных о разговоре, намек на такую возможность был очевидным.

«Представитель США возразил, что во время встречи прозвучали какие-либо угрозы — прямые или косвенные», — пишет WSJ.

Реакция Киева

WSJ напоминает, что Киев продолжит атаковать российские НПЗ, ведь они снабжают Москву доходами и горючим для ведения войны, пока Россия также не согласится прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Путин отверг предложение о взаимном прекращении подобных атак.

«Для Украины остановка ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам означала бы отказ от одного из главных рычагов влияния, с помощью которого Киев пытается заставить Москву прекратить войну», — говорится в материале.

Россия усиливает воздушные атаки на украинские города, энергетическую инфраструктуру и экономику. В этом году в результате российских ударов тысячи украинских гражданских погибли или получили ранения.

«Что означает разрешение России продавать нефтепродукты, лучше всего было слышно только в Киеве», — заявил Зеленский в субботу после российской атаки с применением беспилотников и баллистических ракет.

В тот же день российские авиабомбы попали в жилые дома в Запорожье. По данным экстренных служб, погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе трое детей.

По словам источника, осведомленного о ситуации, в течение последнего месяца Трамп неоднократно из-за непубличных каналов требовал от Украины прекратить удары по НПЗ. Из-за отказа Зеленского выполнить эти требования американский президент все больше раздражался.

В то же время, возможности Трампа влиять на Киев ограничены: США уже прекратили большую часть американской помощи для обороны Украины от российского вторжения, которое длится почти пять лет. Однако обмен разведывательными данными остается важным для украинских военных, как и оружие, которое США продают европейским союзникам для дальнейшего использования Украиной.

В США раскритиковали договоренность по поводу российского дизеля

Соглашение по поставкам российского дизельного горючего вызвало возмущение как среди демократов, так и среди республиканцев. Некоторые законодатели на этом фоне снова публично выразили поддержку Зеленскому.

«Поддерживать военную экономику Путина морально неправильно, ведь он использует эти деньги для бомбардировки городов», — заявил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон из штата Небраска, который покинет пост после истечения текущего срока. По его словам, политика Трампа в отношении России и Украины «провальна».

Сенатор-демократ Джин Шахин из Нью-Гэмпшира заявила, что договоренность нарушает закон 2022 года, который обязывает администрацию США консультироваться с Конгрессом перед импортом российских энергоресурсов.

Вскоре после критики Зеленского со стороны Трампа конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании написал в соцсетях, обращаясь к украинскому президенту, что Конгресс и американский народ «на 100% поддерживают вас». При этом он не упомянул заявления Трампа.

США пытаются возобновить мирные переговоры

Встреча в Майами была частью американских усилий по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Они зашли в тупик из-за требования Путина, чтобы Киев в одностороннем порядке отказался от подконтрольной Украине части Донбасса, которую российская армия так и не смогла полностью захватить.

Во время пятничной встречи американские переговорщики призвали Украину и европейские страны помочь подготовить новое предложение для России по завершению войны.

По словам источника, осведомленного о ходе переговоров, документ будет охватывать территориальные споры, экономическое восстановление после войны и новую архитектуру безопасности для России и Европы.

Путин продолжает настаивать на полном выполнении своих военных целей, предполагающих фактическое лишение Украины территориальной целостности и восстановление политического влияния Москвы на территории, которые останутся под контролем Киева.

Опросы свидетельствуют, что украинцы, истощенные продолжительной войной, поддерживают прекращение огня с замораживанием линии фронта, но отвергают требования Кремля.

Несмотря на то, что европейские дипломаты не видят признаков готовности Путина завершить войну, 10 октября Трамп обвинил Зеленского в отсутствии мирного соглашения.

«Я предлагаю им выбрать нового лидера, который сможет заключить сделку. Зеленский мог завершить эту войну многократно. Он решает этого не делать», — заявил президент США.

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