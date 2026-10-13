Даже прифронтовые города подготовились лучше: Зеленский сделал тревожное заявление о Киеве

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что состояние выполнения плана устойчивости в Киеве оказалось даже хуже, чем в приграничных и прифронтовых регионах, намекая на неудовлетворительную работу мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Реклама

По его словам, вчера на Ставке Верховного главнокомандующего были доклады по выполнению планов устойчивости городов и областей.

Реклама

«По состоянию на середину октября фактически во всем государстве, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве. И киевляне точно это чувствуют, когда даже после одиночных попаданий "Шахедов" бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы», — отметил глава государства.

Чтобы исправить ситуацию и гарантировать надлежащую защиту объектов критической инфраструктуры Киева, президент инициировал консультации по безотлагательным управленческим и шагам относительно безопасности.

К обсуждению уже привлекли:

бывшего главу СБУ Василия Малюка;

главу Запорожской ОВА Ивана Федорова;

городского голову Харькова Игоря Терехова;

бизнесменов и меценатов Константина Ефименко и Максима Ефимова.

«Нужна готовность работать максимально оперативно, реагировать на каждый вызов безопасности и обеспечивать выполнение определенных решений. Благодарен всем громадам и лидерам бизнес-сообщества за готовность поддержать столицу. Защита энергетических объектов, критической инфраструктуры в Киеве, выполнение задач вместе с правительством и военными, понимание потребностей людей и рациональное изменение алгоритмов управления Киевом — готовим решения», — подытожил Владимир Зеленский.

Реклама

Напомним, Верховная Рада вызвала Кличко «на ковер» из-за ситуации в Киеве. Сам мэр назвал это политическим давлением и надуманными обвинениями.

Также мы писали, что ветеран Дмитрий Козятинский, ранее инициировавший акцию против отставки Михаила Федорова, объявил о проведении в Киеве нового митинга с требованием отставки городского головы Виталия Кличко.

В свою очередь Виталий Кличко отреагировал на то, что киевляне собираются на митинг за его отставку. Глава столицы отметил, что готов встретиться с протестующими и даже совместно рассмотреть острые городские проблемы.

Новости партнеров