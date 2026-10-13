ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
818
Время на прочтение
2 мин

Хуже, чем в прифронтовых областях: Зеленский подверг критике подготовку Киева к зиме и заговорил об изменениях в управлении

Владимир Зеленский заявил о неудовлетворительном состоянии выполнения плана устойчивости в Киеве, которое оказалось хуже, чем даже в приграничных и прифронтовых регионах.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Даже прифронтовые города подготовились лучше: Зеленский сделал тревожное заявление о Киеве

Даже прифронтовые города подготовились лучше: Зеленский сделал тревожное заявление о Киеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что состояние выполнения плана устойчивости в Киеве оказалось даже хуже, чем в приграничных и прифронтовых регионах, намекая на неудовлетворительную работу мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По его словам, вчера на Ставке Верховного главнокомандующего были доклады по выполнению планов устойчивости городов и областей.

«По состоянию на середину октября фактически во всем государстве, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве. И киевляне точно это чувствуют, когда даже после одиночных попаданий "Шахедов" бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы», — отметил глава государства.

Чтобы исправить ситуацию и гарантировать надлежащую защиту объектов критической инфраструктуры Киева, президент инициировал консультации по безотлагательным управленческим и шагам относительно безопасности.

К обсуждению уже привлекли:

  • бывшего главу СБУ Василия Малюка;

  • главу Запорожской ОВА Ивана Федорова;

  • городского голову Харькова Игоря Терехова;

  • бизнесменов и меценатов Константина Ефименко и Максима Ефимова.

«Нужна готовность работать максимально оперативно, реагировать на каждый вызов безопасности и обеспечивать выполнение определенных решений. Благодарен всем громадам и лидерам бизнес-сообщества за готовность поддержать столицу. Защита энергетических объектов, критической инфраструктуры в Киеве, выполнение задач вместе с правительством и военными, понимание потребностей людей и рациональное изменение алгоритмов управления Киевом — готовим решения», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная Рада вызвала Кличко «на ковер» из-за ситуации в Киеве. Сам мэр назвал это политическим давлением и надуманными обвинениями.

Также мы писали, что ветеран Дмитрий Козятинский, ранее инициировавший акцию против отставки Михаила Федорова, объявил о проведении в Киеве нового митинга с требованием отставки городского головы Виталия Кличко.

В свою очередь Виталий Кличко отреагировал на то, что киевляне собираются на митинг за его отставку. Глава столицы отметил, что готов встретиться с протестующими и даже совместно рассмотреть острые городские проблемы.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie