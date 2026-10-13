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Хуже, чем в прифронтовых областях: Зеленский подверг критике подготовку Киева к зиме и заговорил об изменениях в управлении
Владимир Зеленский заявил о неудовлетворительном состоянии выполнения плана устойчивости в Киеве, которое оказалось хуже, чем даже в приграничных и прифронтовых регионах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что состояние выполнения плана устойчивости в Киеве оказалось даже хуже, чем в приграничных и прифронтовых регионах, намекая на неудовлетворительную работу мэра столицы Виталия Кличко.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
По его словам, вчера на Ставке Верховного главнокомандующего были доклады по выполнению планов устойчивости городов и областей.
«По состоянию на середину октября фактически во всем государстве, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве. И киевляне точно это чувствуют, когда даже после одиночных попаданий "Шахедов" бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы», — отметил глава государства.
Чтобы исправить ситуацию и гарантировать надлежащую защиту объектов критической инфраструктуры Киева, президент инициировал консультации по безотлагательным управленческим и шагам относительно безопасности.
К обсуждению уже привлекли:
бывшего главу СБУ Василия Малюка;
главу Запорожской ОВА Ивана Федорова;
городского голову Харькова Игоря Терехова;
бизнесменов и меценатов Константина Ефименко и Максима Ефимова.
«Нужна готовность работать максимально оперативно, реагировать на каждый вызов безопасности и обеспечивать выполнение определенных решений. Благодарен всем громадам и лидерам бизнес-сообщества за готовность поддержать столицу. Защита энергетических объектов, критической инфраструктуры в Киеве, выполнение задач вместе с правительством и военными, понимание потребностей людей и рациональное изменение алгоритмов управления Киевом — готовим решения», — подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, Верховная Рада вызвала Кличко «на ковер» из-за ситуации в Киеве. Сам мэр назвал это политическим давлением и надуманными обвинениями.
Также мы писали, что ветеран Дмитрий Козятинский, ранее инициировавший акцию против отставки Михаила Федорова, объявил о проведении в Киеве нового митинга с требованием отставки городского головы Виталия Кличко.
В свою очередь Виталий Кличко отреагировал на то, что киевляне собираются на митинг за его отставку. Глава столицы отметил, что готов встретиться с протестующими и даже совместно рассмотреть острые городские проблемы.