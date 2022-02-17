"Хуже всего жить в неопределенности": Зеленский объяснил, зачем хочет встретиться с Путиным

В то же время Зеленский допустил, что они с Путиным могут не найти общий язык.
Президент Владимир Зеленский убежден, что встреча с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией.
Об этом заявил президент в интервью РБК-Украина.
По словам президента Украины, сам факт его встречи с Путиным — "это сигнал о том, чего стороны хотят" и смогут ли продолжать диалог для прекращения войны на Донбассе.
"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга, и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор. Президенты могут выйти из встречи и сказать: "В ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не за нас, в других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле". Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", — пояснил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Украинский лидер готов к переговорам в "любом формате". А вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя инициативу президента Украины, заявил, что мол, украинская сторона "никогда не говорила зачем именно" такая встреча нужна.
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