"Хватит ему пожизненно": Арестович спрогнозировал дальнейшую судьбу Медведчука

Сначала задержанный даст в Украине показания, в частности, о подготовке Россией войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Арестович сказал в эфире 24 канала.

"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука – ред.) осудят. Потому что президент – единственный, кто может принять решение о его обмене, например, на украинских военнопленных", – сказал советник главы ОП.

Также читайте Из Кремля посыпались первые угрозы из-за задержания кума Путина Медведчука

Он добавил, что сначала Медведчук даст показания, позволяющие Украине узнать, как Россия готовила войну и сколько времени это длилось. И после этого возможен суд.

"Судить его будут не за всем пулом преступлений, которые он совершил – от моральных до политических, – а за тем, что удастся доказать. А мы все понимаем, что знать и доказать – это разные вещи. Но, как мне кажется, и того, что будет доказано, хватит ему пожизненно", – рассказал Арестович.

Он также сказал, что сейчас сложно оценить обменный потенциал Медведчука.

"С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой – Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые ушли в никуда", – резюмировал Арестович.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский и СБУ сообщили о задержании Медведчука, переодетого в украинскую военную форму.

Арестович сообщил, что задержали Медведчука не в Киеве и рассказал, чем он ценен для Украины.

ТСН собрала самые яркие мемы о задержании Медведчука

Читайте также: