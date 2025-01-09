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Хватит ли Украине только европейских гарантий безопасности: Зеленский ответил

Хватит ли Украине только европейских гарантий безопасности: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

Украинский лидер отметил приоритетность НАТО для защиты от агрессии России.

В противостоянии российскому агрессору Украине недостаточно исключительно европейских гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя журналистам последнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в четверг, 9 января на американской авиабазе в Германии.

"Для Украины против такого врага как Россия недостаточно только европейских гарантий безопасности. Нам нужны объединенные гарантии безопасности — США и Европы", — сказал он.

При этом украинский лидер отметил приоритетность Североатлантического альянса, вступление в который наиболее надежно обезопасило бы Украину от российской агрессии.

"Безусловно, мы сильнее всего доверяем НАТО. Но на пути к НАТО все равно нужно иметь гарантии безопасности и от США, и от европейских коллег", — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

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