Хватит ли Украине только европейских гарантий безопасности: Зеленский ответил

Украинский лидер отметил приоритетность НАТО для защиты от агрессии России.
В противостоянии российскому агрессору Украине недостаточно исключительно европейских гарантий безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя журналистам последнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в четверг, 9 января на американской авиабазе в Германии.
"Для Украины против такого врага как Россия недостаточно только европейских гарантий безопасности. Нам нужны объединенные гарантии безопасности — США и Европы", — сказал он.
При этом украинский лидер отметил приоритетность Североатлантического альянса, вступление в который наиболее надежно обезопасило бы Украину от российской агрессии.
"Безусловно, мы сильнее всего доверяем НАТО. Но на пути к НАТО все равно нужно иметь гарантии безопасности и от США, и от европейских коллег", — отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.
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