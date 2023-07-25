"Хватит танцевать под ложь Пу и Лу": министр обороны Литвы эмоционально ответил на угрозу "вагнеровцев" из Беларуси

Глава Минобороны Литвы разложил по полкам все мощности армии НАТО и объяснил, почему не стоит бояться призрачного вторжения "вагнеровцев" в Польшу.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас эмоционально отреагировал на слухи о том, что "вагнеровцы" якобы готовят вторжение в Польшу из Беларуси и призвал "не плясать под дезинформацию" Лукашенко и Путина.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"В Эстонии все хорошо, а что у нас?", "Латвия строит, а где мы?", "Польша двигается, а мы почему нет?" Наверное, самые частые вопросы сейчас. На "вагнеровском" гербе есть череп — "как жутко"... Их можно было бы изготовить больше, но как это изменит поставки боеприпасов (которых нет), тяжелой техники (оставшейся от России) и, наконец, мозгов (никогда их не было)? Лукашенко едва удерживает Пригожина, а Путин едва сдерживает Лукашенко? Правда? Вы уже поверили в это? В конце концов есть еще "ужасная" армия Тик-Ток, которая никогда не доезжает до поля боя. Так что, возможно, нам следует научиться отличать реальность от дезинформации в информационной войне", — подчеркнул Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что места постоянной дислокации польской армии недавно были не в восточной части страны, а в центральной и западной. Мол, это были исторические причины.

"В последние годы Польша прилагает значительные усилия для увеличения чисельнности своей армии, создавая новые подразделения в восточной части страны, в 50-150 км от границы, где она видит угрозы. И это правильно", — подчеркнул министр обороны Литвы.

По его словам, в Литве военные части расположены в 20, 30, 40, 50, 80 км от границы с потенциальным агрессором.

"То есть фактически наши батальоны быстрого реагирования высокой готовности, не говоря уже о других военных подразделениях, ССО, несут службу вдоль границы... Если кто-то забыл географию, напомню, что мы живем на границе", — сказал Арвидас Анушаускас.

Он добавил, что американские союзники также вместе с литовскими войсками находятся в полевых лагерях в 15-20 км от границы на полигоне Пабраде.

"Так давайте прекратим плясать под дезинформационные месседжи Пу и Лу. За последние годы возможности и огневая мощь литовской армии (не говоря уже о ее союзниках) существенно изменились - мы имеем реальные возможности уничтожать несколько сотен бронированных и небронированных целей одновременно с помощью бронетехники, вплоть до танков включительно. В несколько раз возросла наша военная мобильность и способность быстро перебрасывать боеприпасы и другие военные грузы, а в этом году мы расширили возможности уничтожения ближних целей в воздухе, значительно увеличили запасы боеприпасов и других необходимых средств... Наконец, не забывайте, что мы являемся частью оборонной системы всего альянса НАТО. Поэтому давайте перестанем бояться собственной тени, и по крайней мере попробуем не недооценивать возможности наших вооруженных сил, которые в ближайшие 1-3 года также получат дополнительные или совсем новые возможности - HIMARS, NASAMS, радиоэлектронной борьбы и т.д.", - написал Арвидас Анушаускас.

Напомним, в Польше активно обсуждают слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "вагнеровцы" могут напасть на Варшаву. Это вызвало активное обсуждение в Сети среди поляков.

В то же время американские аналитики уверены, что Лукашенко, заявляя о "вагнеровцах" в Беларуси, хотел тонко намекнуть Путину об угрозе, которая все еще существует для хозяина Кремля, и подчеркнуть свою власть над этим.

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