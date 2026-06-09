«Хватит уже»: США в ООН резко высказались по поводу российской агрессии

Совбез ООН

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Соединенные Штаты во время заседания Совета Безопасности ООН заявили, что полномасштабное вторжение России в Украину потерпело стратегическую неудачу.

Об этом сообщает Укринформ.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН американский дипломат Дан Негреа оценил последствия войны, развязанной Россией против Украины.

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«Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы в огне. Москва не может добиться своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и будет создавать риск ухудшения катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Полно уже», — заявил он.

Отдельно представитель США обратился к государствам, которые, по словам Вашингтона, продолжают поддерживать Россию.

В частности, он упомянул Иран, обвиняемый в поставке беспилотников для атак против Украины, а также Кубу, которая, по словам дипломата, позволяет тысячам наемников воевать на стороне России.

Обе страны американская сторона призвала «немедленно прекратить поддержку военных усилий Москвы».

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, а также уточнил, о чем речь шла во время беседы.

Мы ранее информировали, что в Германии заявили, что переговорный процесс набирает обороты в Европе, но заставить Путина сесть за стол переговоров могут только сильная Украина и давление на Россию.

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