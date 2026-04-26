И Россия, и Украина будут "продавать" результат войны как победу - Залужный

Валерий Залужный / © Associated Press

Ни для США, ни для Китая невыгодно поражение Украины в войне, но обе мировые державы также не могут допустить, чтобы проиграла Россия. Поэтому результат этой войны и Россия, и Украина будут «продавать» как победу.

Такое мнение высказалпосол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, отвечая на вопросы студентов.

По его словам, сейчас в этой войне нет военного выхода.

«Это какой-то цугцванг [то есть тупик]. Это война на то, кто упадет первый и разобьется. И кто упадет, тот 100% будет считаться проигравшей стороной в войне на истощение. Этого не может допустить ни Россия, ни Украина», — сказал Залужный.

Он подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не могут допустить, чтобы Украина проиграла и чтобы Россия проиграла.

По мнению Залужного, Китаю не выгодно поражение Украины, поскольку Пекин стремится использовать нашу страну как площадку для дальнейшей экспансии на европейские рынки.

Именно поэтому, утверждает он, и для России, и для Украины задача будет заключаться в том, как «как продать результат [войны] как победу».

«То есть кто-то потерял территории и людей и скажет: „Это победа“. Кто-то получил территорию, но потерял все, что возможно и невозможно, и ему нужно это „продать“ людям как победу. Вот в чем проблема. То есть поиск победы банально свелся к тому, что ищут путь, как „продать“ нынешнюю ситуацию или следующую ситуацию как победу», — подытожил Валерий Залужный.

Напомним, на фоне переключения внимания США на конфликт с Ираном и отсутствия действенных мирных планов Дональда Трампа, Европа готовится к многолетней поддержке Украины в войне на истощение.