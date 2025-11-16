Идеальный сценарий завершения войны: Аслунд объяснил, как это может произойти

Война России против Украины / © ТСН.ua

Шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает идеальным сценарием завершения войны в Украине переворот в России, который приведет к смене власти. По его словам, большинство войн не завершаются путем переговоров.

Об этом он сказал в интервью на телеканале «Еспресо».

Эксперт напомнил, что Первая мировая война закончилась не мирным соглашением, а сменой власти в Германии. При этом, как отметил Аслунд, немецкие войска находились далеко за пределами своей страны, однако после революций в Берлине и Мюнхене Германия капитулировала.

«Это, по сути, идеальный сценарий для завершения нынешней войны — падение Путина в результате внутреннего переворота в Москве. И именно этого Путин, очевидно, боится больше всего», — подчеркнул он.

Аслунд считает, что ключевой момент наступит тогда, когда российская элита осознает, что Путин действует вопреки интересам своей страны.

«Экономический рост фактически остановился. Инфляция составляет 8-10% и, вероятно, будет расти дальше. Возможности для путешествий резко сократились. Экономика стагнирует как финансово, так и технологически. Путин вредит собственному народу, и вопрос лишь в том, когда достаточно людей осознают это и решат, что пора ему уйти», — пояснил он.

По мнению Аслунда, решение отстранить Путина от власти станет естественным конец войны, но предсказать, когда именно это произойдет, невозможно.

При этом эксперт считает, что США под руководством Дональда Трампа не могут играть важную роль в прекращении войны, поскольку хозяин Белого дома уволил большинство людей в администрации, которые были знакомы с ситуацией в России и Украине.

«Мы знаем, что Трамп был готов отдать Путину остальную часть Донецкой области в обмен на что-то совершенно непонятное. Путин стремился получить территорию, которую не смог захватить силой, и надеялся просто получить ее от Трампа за столом переговоров. Именно такую роль Кремль отводил Трампу», — отметил он.

Напомним, бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур, который ушел с этой должности в сентябре, заявил, что президент РФ Владимир Путин не намерен достигать мирного соглашения с Украиной.