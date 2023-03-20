"Идет демонтаж архитектуры международной безопасности": лидер Китая написал материал в российские "СМИ", Путин ответил

Российский президент Владимир Путин написал статью для газеты "Жэньминь жибао" "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее".

Она размещена на сайте Кремля.

Собрали для вас главное из материала российского диктатора. Текст тезисов подаем без изменений.

С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения.

Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем.

Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких «правилах», обслуживающих потребности «золотого миллиарда».

«Коллективный Запад» все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом».

Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.

Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации.

При этом спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине – самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок. Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся».

Визит китайского лидера в РФ

Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин заявил о мнении КНР о войне в Украине перед поездкой в РФ. Он убежден, что Китай занимает объективную и беспристрастную позицию. Материл опубликовали российские "СМИ".

А что касается отношений с Российской Федерацией, то "Китай и РФ придерживаются концепции вечной дружбы". Об этом заявил Си Цзиньпин накануне своего визита в Россию.

Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта, где он планирует провести переговоры с местным диктатором Владимиром Путиным.

За вами шпионит Китай – в странах мира постепенно запрещают тик-ток