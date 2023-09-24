"Идея нейтральной Украины уже не имеет смысла": как Киссинджер стал лоббистом Украины в НАТО

По словам Ермака, Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО.

Во время визита в Соединенные Штаты президент Владимир Зеленский встретился с известным дипломатом, ученым и политиком, одним из самых влиятельных геостратегов США Генри Киссинджером.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

По его словам, президент и Киссинджер провели "действительно глубокий разговор".

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", — передает слова Киссинджера руководитель ОП.

По словам Ермака, Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО.

Кто такой Генри Киссинджер и как он относится к Украине

Генри Киссинджер является творцом и идеологом политики разрядки международной напряженности (детанта) с СССР. Он участвовал во многих переговорах между Штатами и Советским Союзом.

Неоднократно его критиковали за излишнюю приверженность к СССР, а затем – к РФ. В частности, в 2008 году Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и заявлял, что Украина должна остаться в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания".

26 мая 2022 года на экономическом форуме в Давосе Киссинджер посоветовал Украине отдать свои территории России, чем вызвал волну критики в свой адрес от президента Владимира Зеленского.

Однако уже в июле 2022 года он изменил свое мнение и заявил, что Украина не должна уступать свои территории. 13 августа 2022 года Киссинджер признал, что ошибся, когда не поддержал евроатлантические стремления Киева и добавил, что к Украине следует относиться как к стране НАТО.

В мае этого года Киссинджер рассказал, когда закончится война в Украине, и озвучил сроки начала переговоров с Россией. Он также предупредил, что человечество находится на пороге Третьей мировой войны.