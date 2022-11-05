"Идея Польши поглотить Украину никуда не делась": какую дезинформацию распространяет российская пропаганда

Российские "СМИ" продолжают распространять дезинформацию и манипуляцию.
Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 4 ноября 2022 года оккупанты снова продолжают распространять фейковые новости.
Об этом пишет ЦПЗ в сообщении в Telegram-канале.
В частности, речь идет о:
- Дезинформации
Президент России Владимир Путин заявил: «Столкновение России с неонацистским режимом, возникшее на территории Украины, было неизбежным. Ситуацию в Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для украинского народа».
- Манипуляции
Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Т. Довгаленко сообщила, что «Киев и другой авангард русофобского фронта чувствуют себя так уверенно, потому что их надежно покрывает старший брат. Пока Вашингтону и Брюсселю выгоден курс на шельмование России, «младоевропейцы» будут услужливо выполнять роль «ругающей на слона моски».
- Дезинформации
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что идея Польши поглотить Украину никуда не делась: «Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А… идея поглощения Украины никуда не делась».
Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил три цели, почему в РФ начали распространять фейк о наличии у Украины "грязной бомбы", когда министр обороны России Сергей Шойгу начал обзванивать министров обороны ключевых стран ядерного клуба и распространять ложь.
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