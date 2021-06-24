"Идти в ногу с конкурентами": в Пентагоне не исключают возможности новых войн

"Идти в ногу с конкурентами": в Пентагоне не исключают возможности новых войн

США будут продолжать противостоять враждебности со стороны России, особенно в киберпространстве.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что при подготовке предложений по оборонному бюджету США учитывались возможности новых войн.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

"Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну, не последнюю", — сказан он.

По его словам, бюджет учитывает необходимость уделять все более серьезное внимание Китаю, в связи с чем на "тихоокеанскую инициативу сдерживания" предусмотрено выделить более 5 млрд долларов.

Министр отметил, что он нужно усилить сдерживание КНР, оживить сеть региональных союзников и партнеров и ускорить разработку передовых возможностей и новых оперативных концепций.

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Кроме того, в качестве приоритетных задач, учтенных при составлении бюджета, Остин назвал противостояние враждебности со стороны России, особенно в киберпространстве. Из-за этого на кибербезопасность предусмотрено выделение 10 млрд долларов.

Также предусмотрены инвестиции в гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, микроэлектронику, технологии 5G, системы космического базирования, судостроение и ядерную модернизацию.

Оборонный бюджет поможет противостоять растущему потенциалу баллистических ракет таких стран, как Северная Корея и Иран.

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