"Иду на жертву": кандидат на пост главы МВД Монастырский впервые прокомментировал свое возможное назначение

"Иду на жертву": кандидат на пост главы МВД Монастырский впервые прокомментировал свое возможное назначение

Монастырский вышел после фракции к журналистам и заявил, что "идет на жертву, соглашаясь стать министром внутренних дел".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский прокомментировал свое возможное назначение на пост главы МВД вместо Арсена Авакова. 13 июля Аваков подал в отставку.

Видео с первым комментарием Монастырского опубликовал Telegram канал PavlovskyNews.

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"Решил ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", — прокомментировал Монастырский свое возможное назначение после заседания фракции "Слуги народа".

Монастырский назвал это решение самым сложным в его жизни. Выбор президента он объяснил тем, что они шли в одной команде, и Зеленский доверяет ему. О кадровых ротациях Монастырский не говорил, попросив дождаться голосования, которое состоится в пятницу, 16 июля.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 13 июля подал в отставку. Аваков написал соответствующее заявление об увольнении и поблагодарил команду за работу. Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД вместо Авакова — Дениса Монастырского.

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