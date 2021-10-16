ИГ взяло ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре: подробности

Погибли минимум 32 человек.
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в Кандагаре, что в Афганистане.
Об этом информирует AFP со ссылкой на заявление боевиков.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел 15 октября в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар.
Погибли не менее 32 человека. Группировка заявила, что два террориста-смертника совершили атаки в разных частях мечети.
Свидетели слышали сразу три взрыва: один у главных дверей, другой — в здании, где паломники мылись перед молитвой, еще один ближе к краю сооружения с южной стороны. Близлежащие больницы переполнены пациентами, там прогнозируют: количество жертв в ближайшее время может возрасти.
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