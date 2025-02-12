Игнат "наехал" на Безуглую из-за ее сообщения о работе ПВО в Киеве

Народная депутат Марьяна Безугла утверждает, что российская баллистическая ракета, которая утром 12 февраля упала в Оболонском районе Киева, не была сбита средствами ПВО.

На это утверждение гневно отреагировал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

“Объясните кто-нибудь Марьяне Б., как работает ПВО по баллистике! Что зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot способна сбивать баллистическую лишь непосредственным столкновением "лоб в лоб". Благодаря кинетической энергии во время столкновения, вражеская ракета либо взрывается, либо изменяет траекторию полета и падает на землю. Другого способа поражать баллистику у нас нет!" — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав скрин сообщения нардепа.

Сообщение народной депутатки Марьяны Безуглой

Юрий Игнат отметил, что в том случае, когда ракета не взорвалась в воздухе, сохраняется высокая вероятность детонации боевой части на земле. То есть, объясняет специалист, пораженная ракета уже не летит в цель, куда направил ее враг, но на землю она упадет обязательно.

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“12 февраля, внезапно в 4.30 утра, противник пытался уничтожить объекты критической инфраструктуры в столице, лишить киевлян тепла и электричества, создать гуманитарную катастрофу во время морозов! Последствия могли быть ужасающими…” — подчеркнул представитель командования Воздушных сил.

Юрий Игнат отметил, что Марьяна Безугла недостаточно компетентна, чтобы оценивать эффективность и подвергать сомнению качество боевой работы украинских зенитчиков. А фото воронки от падения ракеты, опубликованное нардепом, назвал услугой врагу, который теперь точно знает, что цель не была поражена.

“Напомню, что ракета российского "Искандера" стоит несколько миллионов долларов. Враг тщательно выбирает приоритетные цели для применения этого вооружения, а не пустое место имени Марьяны Безуглой. Еще и на ее округе – на Оболони! Эй, россияне, это что "френдлифаер"? – подытожил он.

Напомним, ночью против 12 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что один человек погиб. Кроме того, четыре человека травмированы.

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