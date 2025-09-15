Игнат прокомментировал заявление Сикорского об "успехе" польской ПВО

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат / © АрмияInform

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, что для Украины сбиты три дрона из 19 было бы 100% успехом

Об этом сообщил Юрий Игнат в эфире новостей ТСН.

«Смотрите, я хотел бы обратиться ко всем, кто обсуждает украинско-польский вопрос. Оба государства являются стратегическими партнерами, которые должны работать в одном узле. Поэтому, прочитав, я увидел эти новости сегодня, какие заголовки, 4 из 19 и так далее. Это все выведено из контекста большой, ну умеренно большой статьи, которую вы, разумеется, вспоминаете. Вообще я прочитал всю, я ничего странного или ничего необычного в ситуации Польши не нашел», — сказал он.

Игнат отметил, что не стоит сравнивать работу украинской и польской ПВО.

«Единственное, что, возможно, там сравнительные вещи делать Украина и Польша… Возможно, не совсем как-то сравнивать это будет правильно. Потому что это, наши медиа подхватывают, вы видите сразу, и подхватывают, собственно, и россияне, и так далее. Поэтому следует как-то, возможно, воспринимать еще сравнительные характеристики. А так, сказал, ну очевидные вещи. Залетели к ним те же дроны, да, без боевой части. Отработали, польская противовоздушная оборона была поднята, отработали истребители, какими там ракетами, это уже их дело», — отметил он.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что главное, что никто не пострадал и ущерб был минимальным.

«Но ущерб не был нанесен. И здесь речь идет и об опыте, о котором мы сейчас говорим, о котором сказал тоже господин Сикорский. Это опыт украинских защитников всей ПВО», — резюмировал Игнат.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью британскому The Guardian заявил, что во время последнего инцидента на территории страны было зафиксировано около 19 вражеских беспилотников. Часть из них сбила ПВО, другие не смогли достичь целей.

Министр также отверг утверждение, что противовоздушная оборона Польши была неготова к атаки русских дронов в ночь на 10 сентября. Напомним, что тогда были сбиты только три или четыре беспилотника из 19. «Дроны не достигли своих целей, имуществу был нанесен незначительный ущерб, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам это считалось бы стопроцентным успехом», — заявил Сикорский.