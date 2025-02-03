Игорь Гринив: "Для настоящего лидера мало быть "тем, кто не сбежал"

По его мнению, с этим есть проблемы, ведь люди ожидают, чтобы им говорили правду, но оставляли при этом надежду. Об этом заявил украинский политтехнолог Игорь Гринив в эфире авторского канала Сергея Мамаева "Спецпроекты".

"Нужно говорить спокойно и твердо, а не переходить на фальцет и матерные слова. Люди ждут от власти защиты и лидерства, чтобы не власть шла за колонной, а вела людей. Для настоящего лидера мало быть "тем, кто не сбежал". Хотя Владимир Зеленский не сбежал, в отличие от Януковича", — отметил Игорь Гринов.

Политэксперт считает, что Владимир Зеленский очень талантливо чувствует настроения и говорит то, что может понравиться. Таким образом, он возглавляет определенные тренды и тенденции.

"Поэтому когда президент обратился с речью "Какая разница?", он думал, что большинство избравшее его воспримет это. Большинство, может, и восприняло, но активная пассионарная часть испытала в этом угрозу. Так же и сейчас возникает чувство угрозы, когда создается впечатление, что власть оставила народ наедине с его проблемами — с методами мобилизации, разборками в парламенте, попыткой задавить оппозицию, запугать бизнес, перейти к методу управления, эффективно работавшему разве что в Советском Союзе — с генеральным секретарем и ЦК КПСС, что опираются на силу КГБ", — убежден Гринов.

По мнению политического эксперта, ИПСО и дезинформация – это инструменты борьбы с врагом, а не механизм общения с собственным народом. И пример надо брать с Черчилля, а не со Сталина, ведь авторитарные способы управления Украиной никогда не приведут к положительному результату, потому что следует помнить, что Украина – не Россия.

"Мало сыграть определенную роль, должно было все время хотеть нравиться. Нужно разговаривать с людьми, говорить правду, потому что одна из ключевых проблем украинского общества, которая сложилась исторически — это определенное недоверие к власти. И для того, чтобы власти верили, и удержать ту безумную поддержку, которую он (Зеленский) получил во время второго тура президентских выборов, или ту поддержку, когда он не сбежал, нужно было честно говорить с обществом, а не пробовать все время ждать аплодисментов, поддержку своих слов, а не действий", — резюмировал Игорь Гринив.