Игорь Коломойский приглашает общественность на суд, где он готов ответить на вопросы

Игорь Коломойский / © УНИАН

На следующей неделе будут проводиться судебные заседания с участием Игоря Коломойского. Он приглашает всех граждан, журналистов и представителей общественности поучаствовать в них. Коломойский готов ответить на вопросы всех, кто присоединится к заседанию.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

В течение следующей недели состоится несколько заседаний.

Понедельник, 8 декабря, в 14:00 в помещении Подольского районного суда Киева состоится подготовительное судебное заседание по уголовному производству относительно якобы нанесения убытков ПАО КБ «Приватбанк» и ПАО «Укрнафта».

Судья: Казмиренко Л.М.

Адрес: ул. Хорива, 21.

Вторник, 9 декабря, в 13:15 в помещении Шевченковского районного суда Киева состоится подготовительное судебное заседание по уголовному производству о якобы подстрекательстве к покушению на нападение 2003-го года.

Состав суда: Литвин О.А, Хардина О.П., Мелешак О.В.

Адрес: ул. Детгаровская, 31А.

Напомним, Коломойский обжаловал в апелляционном порядке решение высокого суда Лондона по делу по иску АО КБ "Приватбанк" о взыскании убытков по делу №BL-2017-000665.