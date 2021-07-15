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Игорь Палица назвал основные достижения парламента за полгода

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Игорь Палица назвал основные достижения парламента за полгода

Право на владу

Нардеп также отметил, что партия готовит ряд важных для страны законопроектов на следующую сессию Рады.

Полугодовая сессия Верховной Рады близится к завершению. Она была непростой, как, собственно, и ситуация в Украине: экономический кризис, последствия пандемии, трудный отопительный сезон, военная угроза от России и др. Украинцы прошли через тяжелые испытания и сегодня вполне логично хотят улучшения жизни.

"Несмотря на сложные обстоятельства, Верховной Раде удалось принять ряд важных решений. Среди них — законы об увеличении размера госпомощи для тяжелобольных детей, повышение пенсий для участников ликвидации аварии на ЧАЭС, помощь по частичной безработице. Также был принят закон о помощи молодежи в решении вопросов жилья, здоровья, будущей профессии и трудоустройства",считает лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ", народный депутат Игорь Палица.

Важным, по мнению нардепа, является принятие парламентом законопроектов о ВККС и ВРП, которые запустили долгожданную судебную реформу.

Комментируя результативность работы депутатской группы "Партия "ЗА БУДУЩЕЕ", Палица отметил: несмотря на то, что депутаты группы не входят в состав большинства, парламент принял ряд законопроектов их авторства. В частности, о предоставлении госпомощи семьям с детьми, а также закон, который позволяет жителям временно оккупированных территорий получать украинский паспорт в любом подразделении миграционной службы.

По словам лидера "ЗА БУДУЩЕЕ", партия готовит ряд важных для страны законопроектов на следующую сессию Верховной Рады, которая начнется в сентябре. По мнению нардепа, из-за неэффективной работы правительства осенью в Украине может начаться социально-экономический кризис в результате роста коммунальных тарифов, цен и увеличения количества безработных.

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