Игорь Палица назвал основные достижения парламента за полгода

Нардеп также отметил, что партия готовит ряд важных для страны законопроектов на следующую сессию Рады.

Полугодовая сессия Верховной Рады близится к завершению. Она была непростой, как, собственно, и ситуация в Украине: экономический кризис, последствия пандемии, трудный отопительный сезон, военная угроза от России и др. Украинцы прошли через тяжелые испытания и сегодня вполне логично хотят улучшения жизни.

"Несмотря на сложные обстоятельства, Верховной Раде удалось принять ряд важных решений. Среди них — законы об увеличении размера госпомощи для тяжелобольных детей, повышение пенсий для участников ликвидации аварии на ЧАЭС, помощь по частичной безработице. Также был принят закон о помощи молодежи в решении вопросов жилья, здоровья, будущей профессии и трудоустройства", — считает лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ", народный депутат Игорь Палица.

Важным, по мнению нардепа, является принятие парламентом законопроектов о ВККС и ВРП, которые запустили долгожданную судебную реформу.

Комментируя результативность работы депутатской группы "Партия "ЗА БУДУЩЕЕ", Палица отметил: несмотря на то, что депутаты группы не входят в состав большинства, парламент принял ряд законопроектов их авторства. В частности, о предоставлении госпомощи семьям с детьми, а также закон, который позволяет жителям временно оккупированных территорий получать украинский паспорт в любом подразделении миграционной службы.

По словам лидера "ЗА БУДУЩЕЕ", партия готовит ряд важных для страны законопроектов на следующую сессию Верховной Рады, которая начнется в сентябре. По мнению нардепа, из-за неэффективной работы правительства осенью в Украине может начаться социально-экономический кризис в результате роста коммунальных тарифов, цен и увеличения количества безработных.

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