«Вся Украина уже видела символ этого поколения – выпускной вальс харьковских детей у руин 134-й школы в 2022 году. А сейчас – не только в Харькове, а по всей Украине – дети снова слышат звонок, сдают экзамены и строят планы», – написал Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, будущее страны будут строить те, кто сегодня стоит на школьных линейках в Харькове, Херсоне, Запорожье, Николаеве, Сумах, Днепре, Одессе и Киеве — в городах и общинах, живших под обстрелами.

«Я хочу, чтобы каждый выпускник знал: мы гордимся вами не только за результаты. Мы гордимся тем, как вы прошли этот путь. Тем, что не перестали учиться. Тем, что сохранили в себе свет», - подчеркнул он.

Терехов призвал сделать все, чтобы молодежь могла не только выживать, но и полноценно жить, учиться и строить будущее в Украине.

«Ибо после всего, что вы пережили, вы заслуживаете не только аттестат. Вы заслуживаете мира. На безопасность. На большие возможности. На страну, которая умеет беречь своих детей», — подытожил глава АПМГ.

