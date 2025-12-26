Игорь Терехов назвал мирный план «выходом из тупика»

Реклама

"Мирный план, представленный Президентом Украины, воспринимаю как формулу выхода из тупика, где война измеряется не только километрами на карте, а человеческими судьбами, разрушенными домами и разорванными семьями", - отметил он.

Глава АМПГ подчеркнул, что 20 пунктов плана - это не пауза в войне, а курс на устойчивый, долговременный мир.

"Это о гарантиях, которые не позволят войне вернуться, и об ответственности, которая работает не в речах, а в реальности. Потому что мы уже знаем, чем заканчивается мир без гарантий", - подчеркнул мэр Харькова.

Он выразил надежду, что мирный процесс не будет сорван агрессором и прекращение войны позволит вернуться домой мобилизованным, внутренне перемещенным лицам и беженцам.

"И если финальное решение действительно будет нуждаться в всеукраинском референдуме, я убежден: украинцы сделают сознательный выбор", - подчеркнул Игорь Терехов.