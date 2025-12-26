- Дата публикации
Игорь Терехов назвал мирный план «выходом из тупика»
Озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским драфт мирного плана является формулой выхода из тупика. Такое убеждение выразил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ) Игорь Терехов.
"Мирный план, представленный Президентом Украины, воспринимаю как формулу выхода из тупика, где война измеряется не только километрами на карте, а человеческими судьбами, разрушенными домами и разорванными семьями", - отметил он.
Глава АМПГ подчеркнул, что 20 пунктов плана - это не пауза в войне, а курс на устойчивый, долговременный мир.
"Это о гарантиях, которые не позволят войне вернуться, и об ответственности, которая работает не в речах, а в реальности. Потому что мы уже знаем, чем заканчивается мир без гарантий", - подчеркнул мэр Харькова.
Он выразил надежду, что мирный процесс не будет сорван агрессором и прекращение войны позволит вернуться домой мобилизованным, внутренне перемещенным лицам и беженцам.
"И если финальное решение действительно будет нуждаться в всеукраинском референдуме, я убежден: украинцы сделают сознательный выбор", - подчеркнул Игорь Терехов.