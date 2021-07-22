Игра не закончилась: Кулеба о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"

Игра не закончилась: Кулеба о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"

По словам Кулебы, в немецко-американском соглашении недостаточно четко написаны гарантии для Украины в сфере безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что даже после объявления немецко-американского соглашения по "Северного потока-2", история с российский газопроводу "не закончилась".

Об этом глава МИД сказал во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто, информирует "Европейская правда".

"Игра вчера не закончилась. Игра с основного времени была переведена в овертайм. Но есть еще два тайма, а как надо, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины. Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории. Впереди еще много вещей: сертификация "Северного потока-2", страхование и главное, как будут выполняться те вещи, которые записаны в заявлении", — отметил министр.

По его словам, Украина на переговорах с ЕС поставит вопрос, как западные партнеры видят имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом.

"Вчерашнее заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока-2". И это наша главная претензия — там недостаточно четко конкретные вещи написаны в сфере безопасности", — отметил Кулеба.

Также на консультациях с Евросоюзом поднимут вопрос, есть ли признаки нарушения "Северным потоком-2" права ЕС и принципа солидарности, а также соответствующей нормы соглашения о ассоциации.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский газопровод "Северный поток-2 " почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможно.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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