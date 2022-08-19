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Игра в "русскую рулетку" с роковым финалом для всех: Подоляк о переговорах с Кремлем

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Игра в "русскую рулетку" с роковым финалом для всех: Подоляк о переговорах с Кремлем

Фото: Associated Press

Главное условие для ведения переговоров с агрессорской Россией – вывод оккупационных российских войск со всех украинских территорий.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоры с Кремлем — это игра с "русской рулеткой" с полным барабаном и роковым финалом для всех.

Сообщение появилось в Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Продолжение войны, террора и криминального шантажа. Главное условие — выведение оккупационных российских войск со всех территорий Украины", — написал он.

Подоляк также отметил, что ключевые параметры переговорного процесса озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к мировым лидерам и подчеркнул, что единственный вариант для России в этой войне – это ее поражение. Как считает Подоляк, "все остальное вернет мир в хаос и кровавые темные века".

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