По мнению Браже, страны Балтии, в частности Эстония и Литва, должны быть готовы к предстоящей агрессии России.

Президент России Владимир Путин постарается использовать мирные переговоры для достижения своих стратегических целей, которые он не смог реализовать во время войны против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Associated Press.

По ее словам, Россия, имея 140 миллионов населения, смогла оккупировать менее 20% территории Украины, в которой проживает 40 миллионов человек. В то же время Путин не достиг своей главной цели – ослабления США и раскола военного альянса НАТО.

"Когда дело доходит до поиска мира, главные трудности — это Россия, поскольку она стремится ослабить США и их влияние в мире", — подчеркнула Браже.

Министр напомнила, что Кремль всегда пытался вмешиваться во внутреннюю политику других стран и влиять на их выбор, как это было в Сирии, где Москва поддержала режим Башара Асада.

"Путин не получил того, что хотел во время трехлетней войны в Украине, и теперь он будет пытаться достичь этого через мирные переговоры", — добавила она.

Напомним, предложение президента России Владимира Путина для президента США Дональда Трампа по сотрудничеству в сфере добычи редкоземельных металлов на территории оккупированного Донбасса является политической взяткой.

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