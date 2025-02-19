Играет на руку Путину: как отреагировали западные СМИ на заявления Трампа по Украине

Резкие заявления президента США Дональда Трампа 18 февраля по Украине вызвали широкий резонанс в западных медиа. После состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров многие издания раскритиковали его подход, называя это "ударом по Украине".

Некоторые медиа обвиняют Трампа в отходе от традиционной политики США, поддерживающей Украину, в то время как консервативные издания, приближенные к республиканцам, выражают обеспокоенность возможными последствиями его действий.

Что писали западные СМИ после резких заявлений Трампа – читайте в материале ТСН.ua.

Пропагандистский крючок Путина

Издание The Guardian назвало вероятную причину резких заявлений Трампа. Медиа процитировала Шона Севетта, занимавшего должность пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома при тогдашнем президенте Джо Байдене. Светт считает, что Трамп купился на пропагандистский крючок Путина.

"Напоминание, в котором никто не нуждается: Путин начал войну, вторгнувшись в Украину без всякой причины, и его войска совершили военные преступления против украинского народа. Россия является стороной, отвечающей за продолжение этой войны", – сказал Шон Севетт.

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The Guardian отмечает, что европейские дипломаты все больше обеспокоены тем, что Трамп может сделать чрезмерные уступки России в попытке заключить соглашение по Украине, которое он обещал еще до официального возвращения в президенты. В то же время сам Трамп настаивает, что его единственная цель – установление мира и прекращение величайшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Трамп заявил, что после переговоров стал "гораздо увереннее" в возможности достичь договоренностей.

В ответ на телефонный разговор Трампа с Путиным и их вероятной встрече европейские дипломаты призвали Вашингтон не становиться на сторону Москвы. Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в Twitter:

"Вместе с европейскими министрами иностранных дел я говорила с [государственным секретарем США Марко Рубио] после его переговоров в Эр-Рияде. Россия будет пытаться разделить нас. Не попадем в их ловушки. Работая вместе с США, мы сможем достичь справедливого и крепкого мира – на условиях Украины", – написала Каллас.

Разворот в сторону путинской агрессии

С возвращением Дональда Трампа на пост президента США создается впечатление, что страна может измениться в другую сторону. Такое предположение сделало издание The New York Times.

Автор статьи считает, что Трамп находится внутри одного из самых потрясающих поворотов американской внешней политики за многие поколения – поворот на 180 градусов, который заставит друзей и врагов фундаментально перенастроиться.

В статье анализировали политические последствия для США от изменения курса по России, отмечая, что это может свидетельствовать об изменении долгосрочных стратегических интересов США в Европе и мире.

В издании отмечают, что резкие заявления Трампа не были сделаны по сценарию и были ответом на вопросы журналистов. Но они запечатлели, как он видит ситуацию, и предусмотрели следующие несколько месяцев. Высказывания президента США также нанесли новый удар по Европе, которая начинает мириться с тем фактом, что ее главный союзник в новой холодной войне больше не считает себя таковым.

"Некоторые из самых позорных комментариев президента за всю мою жизнь. Трамп становится на сторону агрессора, обвиняя жертву. В Кремле, видимо, прыгают от радости", – написал в Сети заместитель директора Центра европейских реформ в Лондоне Иен Бонд.

Отказ от партнеров

В статье The New York Times также говорилось, что после переговоров в Саудовской Аравии, Трамп дал сигнал о готовности отказаться от союзников США, чтобы найти общее дело с президентом России Владимиром Путиным.

В статье Reuters также говорится, что Украину и партнеры США по НАТО оттеснили на второй план. Там прямо заявили, что в Эр-Рияд Трамп отправил неопытных переговорщиков.

"Американская команда практически не имеет опыта ведения международных переговоров на высоком уровне, не имеет региональной экспертизы по Украине и России, и не имеет соответствующих знаний иностранных языков", – написал в соцсети Х Тимоти Снайдер, профессор Йельского университета и эксперт из России.

Три представителя западной разведки сообщили агентству Reuters, что не увидели никаких новых доказательств того, что цели Путина изменились, заявив, что он намерен удерживать всю захватившую его войска территорию с долгосрочной целью расширения своего влияния в Европе.

"Путин не остановится на Украине", – сказал Reuters директор департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

"Марионетка Путина" и игра в покер

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung называет президента США Дональда Трампа "марионеткой Путина". Однако отмечает, что это никогда не может быть доказано.

В статье говорится, что Трамп окончательно перевернул реальный ход истории с ног на голову. Американский президент уже не смог четко определить российскую сторону как агрессора, ответственного за эту войну.

Он также обвинил своего предшественника Джо Байдена в провоцировании российского вторжения обещанием членства Украины в НАТО. Однако, обвинив Киев в войне, он полностью поменял местами преступника и жертву.

The Economist заявляет, что Путин планирует разыграть Дональда Трампа как карту в покер, ведь считает себя лучшим игроком. Там отмечают, что "Путин никогда не был ближе к победе в войне против Украины", однако непонятно, что для него означает победа.

В частности, что у американского президента нет четкого плана по завершению войны в Украине, и его варианты варьируются от "отключения Украины до увеличения военной помощи и санкций".

Трамп рассматривает переговоры как механизм, посредством которого он может быстро завершить "бессмысленную" войну, но Путин видит их как этап большего конфликта.

"Российский лидер считает, что он имеет большую силу, чем Украина или НАТО. Подобно игроку в покер, господин Путин демонстрирует уверенность и силу. Однако на самом деле его карты не так сильны", – говорится в статье.

Еще один удар по Украине

В CNN раскритиковали Трампа, отметив, что он "наносит еще один удар по Украине".

"После исключения президента Владимира Зеленского из первых переговоров США с Россией по прекращению войны, Трамп во вторник ложно обвинил Украину в разрешении конфликта, который опустошил ее землю и убил тысячи людей". – отметили в издании.

CNN пишет, что в своих наиболее враждебных комментариях по поводу украинского лидера Трамп озвучил еще один тезис президента Владимира Путина, а именно о том, что пришло время выборов в Украине. Это расценивается как попытка устранить Зеленского.

Комментарии президента США подогреют новые опасения в Европе, которая также была исключена из американо-российских переговоров в Саудовской Аравии, что Трамп попытается навязать Украине мирное соглашение, выгодное "его другу в Кремле".

Американское издание Politico написало, что высмеивание Зеленского Трампом связано с решением украинского президента не лететь в Эр-Рияд для дополнительных переговоров с делегацией США на этой неделе.

"Сегодня я услышал: "О, ну, нас не пригласили", – сказал Трамп на вопрос о критике со стороны Украины, будто направляя свой ответ на Зеленского. "Ну, вы там три года. Надо было окончить – три года. Вы никогда не должны были быть там. Тебе не следовало этого начинать. Вы должны были заключить сделку", – процитировало Politico Трампа.

Там отметили, что этот комментарий стал самым строгим осуждением Трампа украинской стороны.

Politico замечает, что это произошло в тот момент, когда Зеленский и лидеры по всей Европе пытаются ответить на растущие признаки того, что важнейший союзник Киева за последние три года, кажется, больше заинтересован в нормализации отношений с Россией, чем в том, чтобы Украина выстояла, и что российский президент Владимир Путин сталкивается с более сильной сдержкой на 4-й 4-й 5-й борьбе.

В статье отмечают, что слова Трампа о том, что украинцы "устали" от смерти и разрухи и очень хотят, чтобы война закончилась, противоречила реальности по всей Украине, где избранные чиновники и значительная часть населения были шокированы действиями администрации Трампа, которая выглядит равнодушной к судьбе нации.

"Среди них не только переговоры с Москвой, но и предложение США требовать половину прав Украины на редкоземельные минералы в качестве платы за уже полученную помощь без гарантий безопасности в будущем", – говорится в статье.

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