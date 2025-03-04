Играют по правилам Кремля: как США и Россия становятся друзьями

После встречи в Саудовской Аравии, риторика Кремля по отношению к США изменилась

Российские пропагандисты неоднократно утверждали, что РФ воюет против западного влияния на территории Украины, в частности, против США и НАТО. Таким образом Москва оправдывала свою агрессию против украинцев.

Однако после недавней встречи в Саудовской Аравии риторика Кремля изменилась и там начали выражать свою готовность к миру, но при "определенных" условиях.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пытается закончить войну в Украине как можно быстрее, тем самым подыгрывая кремлевскому диктатору Путину.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Подыгрывание Путину

В администрации Трампа заявляют, что хотят проведение выборов в Украине до конца года, пишет Reuters. Тем самым там повторяют путинские нарративы относительно нелегитимности действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Кит Келлог отмечал, что президентские и парламентские выборы в Украине, отложенные на время действия военного положения, "необходимо провести".

"В большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата", – сказал Келлог.

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Проинформированные собеседники журналистов из числа американских чиновников сообщили, что хотя Трамп еще не принял никаких политических решений по войне в Украине, в его администрации уже обсуждают, как уговорить Украину согласиться на выборы после заключения первоначального соглашения с Россией о прекращении огня.

В администрации Трампа также обсуждают, следует ли добиваться промежуточного соглашения о прекращении огня, прежде чем вести переговоры о достижении полноценного мирного соглашения.

Переговоры в Саудовской Аравии как подарок Путину

Вскоре после телефонного звонка Трампа Путину состоялись переговоры между представителями США и РФ в Саудовской Аравии. На ней стороны договорились "договариваться". Следует отметить, что встреча состоялась без уступок или выполнения каких-либо предварительных условий со стороны России. В частности, речь шла о мире в Украине, но без Украины. Украинских представителей на переговорах не было, ведь россияне были против этого.

Это все похоже на то, что в администрации Трампа стремятся найти общий язык с Кремлем любой ценой.

Трамп и его команда, руководствуясь российскими нарративами, сделали ряд уступок Путину. Во-первых, Трамп вывел Путина из международной изоляции, договорившись о встрече без предварительных условий.

Во-вторых, он исключил членство Украины в НАТО, утверждая, что обещание Байдена спровоцировало агрессию России. Россия требует отмены решения Бухарестского саммита в 2008 году.

В-третьих, Трамп повторяет российский нарратив о необходимости выборов в Украине, называя Зеленского нелегитимным из-за низкого рейтинга и отсутствия выборов во время войны.

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По итогам переговоров с россиянами в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио заявил о согласовании четырех принципов:

возобновление работы посольств в Вашингтоне и Москве;

назначение команд высокого уровня для переговоров и работы над прекращением конфликта в Украине;

начало работы на высоком уровне по геополитическому и экономическому сотрудничеству, "которое может стать результатом прекращения конфликта в Украине";

продолжение формата переговоров, начатого в Эр-Рияде.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва и Вашингтон почувствовали готовность друг друга к "движению вперед" и постараются создать условия для возобновления полноценного сотрудничества между двумя странами.

Впоследствии, подытоживая встречу с представителями США, глава МИД России отметил, что РФ объяснила США, что поглощение НАТО Украины станет прямой угрозой Москве. Появление войск Альянса на территории Украины неприемлемо для РФ.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине.

Снятие санкций с РФ

Издание Reuters сообщает, что США разрабатывают план возможного ослабления санкций против РФ, поскольку президент Дональд Трамп стремится возобновить отношения с Москвой и добиться прекращения войны в Украине.

По информации источников, Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены, чтобы американские официальные лица могли обсудить этот вопрос с российскими представителями в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Источники издания утверждают, что санкционные ведомства готовят предложения по снятию ограничений с отдельных российских компаний и физических лиц, в том числе некоторых олигархов.

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Разработка так называемых "санкционных опций" – стандартная практика для чиновников, занимающихся санкционной политикой. Однако тот факт, что Белый дом специально попросил такой документ в последние дни, свидетельствует, что Трамп и его советники серьезно рассматривают возможность смягчения санкций в рамках потенциального соглашения с Москвой.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко получил доступ к записке Министерства экономики России, содержащей список российских компаний, в отношении которых США планируют отменить санкции. Документ, полученный украинскими хакерами 21 февраля 2025 года, был составлен после беседы Трампа с Путиным 12 февраля и переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.

В документе, полученном украинскими хакерами, российские компании распределены по 12 группам по сферам: горизонтальные ограничения, финансы, транспорт, энергетика, авиация, машиностроение, горная промышленность, приборостроение, технологии, химия, гуманитарная сфера и суверенные активы.

Россия делает упор на отмену санкций в ключевых отраслях, таких как нефтегаз, финансы, транспорт и авиация.

В областях, где уже найдены обходные пути (например, SWIFT, программное обеспечение, судостроение), санкции считаются менее критическими.

Документ, по информации источников, был передан американцам, и теперь интересно, какие санкции будут отменены первыми.

"Окно возможностей"

Для администрации Дональда Трампа главной целью переговоров является прекращение войны, но для Владимира Путина эти переговоры открывают возможность для выдвижения новых условий.

Когда американская и российская делегации начнут переговоры по прекращению войны в Украине, каждая из сторон будет иметь собственный перечень требований.

The Telegraph приводит требования Москвы это:

вывод войск с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО;

сокращение военного потенциала Украины, включая ограничения на ракеты большой дальности и тяжелое вооружение;

а также вывод войск НАТО из Польши, Румынии и стран Балтии.

Кроме того, Кремль требует отмены санкций, размораживания $300 миллиардов активов российского Центробанка и возобновления поставок газа в Европу через "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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Россия может добиваться масштабных обменов пленными, включая освобождение российских хакеров.

На Ближнем Востоке Россия стремится укрепить свое влияние, требуя отмены санкций против Ирана, что позволит Тегерану увеличить экспорт нефти.

Москва также может настаивать на выводе американских войск из Сирии, где поддерживает режим Башара Асада, и признании его легитимным лидером. Эти шаги позволят России восстановить утраченное влияние в регионе.

Перспективы встречи Трампа и Путина

The Telegraph отмечает, что Трамп и Путин могут встретиться в ближайшее время, что позволит России укрепить свой международный статус и обойти санкционное давление.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не признает никаких соглашений между США и Россией без ее участия, подчеркнув, что любая договоренность, заключенная за спиной Украины, неприемлема.

Украина и европейские союзники полагают, что без надежных гарантий безопасности Россия может повторить агрессию.

В свою очередь переговоры в Саудовской Аравии стали важным шагом в изменении политики США по изоляции России и подготовке к встрече Трампа с Путиным.

Восстановление газопровода "Северный поток-2 "

Бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, лично знакомый с Путиным еще со времен работы в ГДР, пытается наладить связи с командой Трампа, сообщает Financial Times.

Он продвигает идею возобновления работы газопровода "Северный поток-2" как часть усилий по "прекращению войны" РФ против Украины и углублению экономических связей между Вашингтоном и Москвой.

По данным Financial Times, консорциум инвесторов уже разработал контуры соглашения с "Газпромом" на случай отмены санкций.

В издании отмечается, что Трамп пообещал расширить экономическое сотрудничество с Россией в случае достижения мира.

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Однако Маттиас Варниг отрицает участие в переговорах, а "Газпром" отказывается комментировать.

Financial Times напоминает, что правительство Германии в 2022 году прекратило лицензирование "Северного потока-2".

Помощь в переговорах с Ираном

Кремлевский диктатор согласился помочь Дональду Трампу в переговорах с Ираном по поводу его ядерной программы.

Как пишет Bloomberg, о заинтересованности в этом Трамп сообщил Путину во время телефонного разговора в феврале, а чиновники США и РФ обсудили этот вопрос во время встречи в Саудовской Аравии.

Официально Кремль это не подтверждает и не опровергает, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Москва готова сделать все возможное для переговоров между США и Ираном".

В то же время представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что для многих стран "естественно предлагать свою помощь в решении таких важных вопросов".

Пока не ясно, насколько Иран готов принять такую инициативу. В стране доминирует жесткая антипозиция к взаимодействию с Вашингтоном, особенно среди представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и судебной системы.

Трамп заявляет о намерении вернуться к политике "максимального давления" на Иран, включая санкции и жесткие меры против его военного руководства, также обещает "проверенное ядерное мирное соглашение", создающее неоднозначные сигналы для Тегерана.

На фоне санкций Россия и Иран значительно укрепили сотрудничество в торговле, энергетике и военной сфере, в частности, Москва активно использует иранские беспилотники в войне против Украины. Вопрос заключается в том, готов ли Иран к посредничеству России в переговорах с США и пойдет ли Вашингтон на такой шаг.

Москве импонируют заявления Вашингтона

США приостановили всю военную помощь Украине. Паузу объявили после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

Такие заявления импонируют РФ, ведь в Кремле заявляют, что это может "побуждать Киев к мирному процессу".

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Представитель российского диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, что до сих пор Вашингтон был " главным поставщиком войны " в Украине. Спикер Кремля цинично отметил, мол, США внесут "лучший вклад в дело мира", если перестанут поддерживать Киев.

Напомним, финская разведка сообщила, что после окончания войны против Украины Россия перераспределит свои ресурсы и впоследствии переключит свое внимание на другую страну.

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