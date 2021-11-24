"Играются в "большую угрозу": Арахамия назвал основную цель стягивания российских войск к украинским границам

Арахамия говорит, что Украина наращивает военный потенциал для сдерживания агрессии РФ при возможном нападении.

Украина уже достаточно долго прорабатывает разные сценарии развития событий, в случае нападения РФ, чтобы быть готовой к каждому из них. Подготовка к вероятной эскалации должна сохраняться до тех пор, пока Россия не откажется от агрессивных действий и не вернется к правовому полю межгосударственных отношений.

Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в комментарии "Цензор.НЕТ".

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По словам Арахамии, вторжение России – "это факт и данность, в которой вынуждены жить миллионы украинцев, еще с 2014 года". Как уточнил политик, сейчас речь идет о расширении масштабов российской агрессии.

Он заверил, что Украина уже долгое время прорабатывает разные сценарии развития событий, но раскрывать детали такой подготовки, по его мнению, неправильно, чтобы не информировать агрессора о том, как собираемся защищаться.

"Максимально широкое "предупреждение" России о предстоящей атаке может быть свидетельством не только подготовки этой атаки, но и дипломатического давления – на Украину и на страны Запада. Интерес России в этом случае более чем очевиден. Кремль требует максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию "Северного потока – 2". Логика здесь может быть такая: попытка обменять "поток" на обещание отказа от агрессии против Украины. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в этот раз Кремль играет в игру "большая угроза", которую можно остановить уступками", – сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос о том, что делают украинские власти, чтобы быть готовыми к агрессии РФ, лидер "Слуги народа" ответил, что сейчас происходит продолжение наращивания военного потенциала, развитие армии.

"Принятие недавно закона о территориальной обороне – индикатор того, что государство готово направлять волю граждан к защите Родины в нужное для всеобщей обороны русло. Все это не может не влиять на настроения и планы агрессора", — добавил Арахамия и подчеркнул, что подготовка к возможной эскалации со стороны РФ должна сохраняться, пока Россия не откажется от агрессивных действий и не вернется к правовому полю межгосударственных отношений.

Напомним, Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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