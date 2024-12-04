Игровой рынок в Украине будет под строгим контролем: Рада приняла важный законопроект

Совет ликвидирует КРАИЛ и вводит новые правила для азартных игр.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9256д, предусматривающий ряд важных изменений в игровой индустрии. За документ проголосовали 239 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Основные изменения, которые вступят в силу

Ликвидация КРАИЛ: (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей). Вместо нынешнего органа будет создана новая структура до 1 апреля 2025 года, которая будет отвечать за формирование политики в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Ограничение доступа к нелегальным игорным сайтам: Вводится механизм блокировки доступа к незаконным вебсайтам и мобильным приложениям.

Запрет рекламы азартных игр: Реклама запрещена, за исключением случаев на ТВ и радио ночью, а также на медиаплатформах для лиц старше 21 года.

Предотвращение мошенничества Запрещается предоставление компенсаций для участия в азартных играх, а также совершение массовых телефонных звонков и предложений бесплатных бонусов.

Ограничения в рекламе: В рекламе нельзя использовать образы военнослужащих, волонтеров, популярных лиц или тематику войны.

Ограничения получения лицензий: Лицензии не могут получить компании с налоговым долгом или невыплаченными лицензионными платежами.

Финансовые операции только через банки: Азартные игры можно проводить только с использованием банковских счетов.

Спонсорство азартных игр разрешено только в спорте.

Лотереи подпадают под ограничения: Лотереи теперь должны соблюдать те же требования, что и игорный бизнес.

Иностранные лицензиаты: Иностранным компаниям разрешено получать лицензии на проведение государственных лотерей.

Внедрение РРО для игорных заведений: Уточнено обязательное использование регистраторов расчетных операций.

Ограничения для лиц, связанных со страной-агрессором: Такие лица не могут получить лицензию или использовать свои бренды в Украине.

Лимиты на расходы и время игры: Устанавливаются ограничения для игроков на расходы и время, проведенное в азартных играх.

Контрольные закупки: В ходе проверок будет использоваться видеофиксация.

Запрет ставок в кредит: Все ставки должны производиться только при наличии средств без возможности кредитования.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Схема на миллиарды! За сетью нелегальных онлайн-казино в Украине стоит Москва!

Напомним, игромания — это психологическая зависимость от азартных игр, которая может возникнуть из-за генетических, эмоциональных или социальных факторов. Она нарушает нормальную жизнь человека. Лечение включает психотерапию и поддержку близких. Важно обращаться за помощью на ранних стадиях.

Читайте также: