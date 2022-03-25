"Их будет где хоронить": Дуда нецензурной фразой отреагировал на угрозы России напасть на Польшу

"Их будет где хоронить": Дуда нецензурной фразой отреагировал на угрозы России напасть на Польшу

Дуда подчеркнул, что Польша – это мирное государство.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на заявления России о нападении на Польшу. Он отметил, что если это произойдет, то оккупантов будет, где хоронить.

Об этом сообщает TVP info.

Анджей Дуда на угрозы РФ о предполагаемом нападении на его государство ответил польской нецензурной лексикой.

"В Польше есть поговорка: "не пугай, не пугай, потому что сам в штаны наложишь (nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz – ред.) Мы нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто-то нападал, то нападали на нас", — подчеркнул президент Польши.

Дуда также добавил, что Польша за последние годы сделала все, чтобы ее граждане комфортно жили в своем государстве, а на угрозы РФ о предполагаемом нападении, польский лидер отметил, что у них большая страна и оккупантов они похоронят.

"Уверяю вас, что Польша достаточно велика, чтобы было где хоронить нападающих", — добавил президент Польши.

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