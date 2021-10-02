"Их остается много": генпрокурор рассказала о делах против Порошенко

Было принято более 30 дела против бывшего президента.
Против пятого президента Петра Порошенко остаются открытыми многие уголовных дел.
Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время брифинга в Трускавце, сообщает телеграмм канал PavlovskyNews.
Именно таким образом руководительница генпрокуратуры прокомментировала возможно привлечение к ответственности бывшего президента Порошенко. По словам Венедиктовой, ее предшественником было принято более 30 уголовных дел, а "сейчас их остается много".
"Об их состоянии и ходе расследования надо спросить у органа следствия — Государственного бюро расследования", — заявила она.
Как сообщалось, дело "Ленинской кузницы" против экс-президента Петра Порошенко закрыта. За словами адвоката Ильи Новикова, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств на Порошенко.