"Их запугивают": Зеленский заявил об угрозах наблюдателям ОБСЕ со стороны боевиков на Донбассе

"Их запугивают": Зеленский заявил об угрозах наблюдателям ОБСЕ со стороны боевиков на Донбассе

Зеленский подчеркнул, что особенно показательными стали последние дни, когда оккупанты совершали массированные обстрелы из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Владимир Зеленский заявил, что важно прекратить недопуск наблюдателей ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины, отметив, что боевики угрожают и запугивают наблюдателей.

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Об этом заявил президент Украины 19 февраля на Мюнхенской конференции безопасности.

Он подчеркнул, что в последние дни оккупанты увеличили количество обстрелов, а Украина делает все возможное, чтобы сдвинуться с места разблокирование переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе.

"Заблокировано решение всех гуманитарных вопросов... После двух обменов пленными РФ заблокировала процесс, хотя Украина передавала согласованные списки. Бесчеловечные пытки и пытки до смерти в печально известной тюрьме "Изоляция" в Донецке стали символом нарушения прав человека. Открытые нами в ноябре 2020 года два новые КПВВ в Луганской области так и не заработали – и здесь видим откровенную обструкцию под надуманными предлогами", — считает глава государства.

Зеленский заявил, что Украина готова искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и при участии любого количества стран.

Трансляция выступления президента вживую

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.

По состоянию на 9:00 19 февраля российские оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

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