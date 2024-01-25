"Ил ждет вас, это неизбежно": Кислица резко ответил Лаврову на заявление о падении самолета и Буче

Украинский дипломат заявил, что "сломанная пластинка" Лаврова об "инсценированной Буче" "непрерывно гремит на московском граммофоне, а его нытье о злых англосаксах — артритное".

Глава МИД России Сергей Лавров сделал возмутительное заявление о падении Ил-76 и Украине, сравнив инцидент с военными преступлениями оккупантов в Буче, которые назвал "инсценировкой".

Свое заявление Лавров сделал на пресс-конференции в ООН. На это заявление отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Заявление Лаврова об Ил-76 и Украине

Так, глава российского МИД принялся утверждать, что Украина знала о наличии военнопленных на упавшем накануне самолете Ил-76 в Белгородской области. Отметим, что Украина пока не подтверждала, что пленные были на борту этого самолета. Лавров также обвинил Украину в сбитии Ил-76.

"Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче (военных преступлений РФ – ред.) были показаны тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить", – озвучил Лавров ложь российской пропаганды.

Он также придумал, что "украинская сторона начала заметать под ковер все последствия после того, как стало известно", что на борту Ил-76 якобы были украинские военнопленные. Лавров добавил, что "они не могли не знать об этом".

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Кислица ответил Лаврову на его слова об Ил-76

На пропагандистские заявления Лаврова отреагировал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Фон Лавров, чей самолет Ил-Ильюшин собирается вылететь из JFK (аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке – ред.), заканчивает свой отпуск в свободном мире скорее с нытьем, чем с шумом. Его сломана пластинка об "инсценированной Буче" непрерывно гремит на московском граммофоне, а его нытье о злых англосаксах — артритное", — говорится в заявлении Кислицы в Сети.

"Совет Безопасности, несмотря на его неполноценность, будет рассматривать вопросы, доведенные до его сведения, по мере необходимости. Ил ждет вас. Это неизбежно…" – подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, 24 января Лавров заявил о требовании провести срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с падением самолета Ил-76 в Белгородской области.

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