Или скоро, или никогда – Трамп об окончании войны в Украине

Также он сказал, что соглашение о полезных ископаемых "обеспечит основу для более устойчивых будущих отношений между Соединенными Штатами и Украиной".
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится либо очень скоро, либо вообще не закончится.
Об этом глава Белого дома сказал на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает Reuters.
"Я предоставил премьер-министру обновленную информацию о наших усилиях, направленных на прекращение кровопролитной и ужасной войны в Украине с Россией. Это будет либо достаточно скоро, либо не будет вообще. Я думаю, у нас хороший прогресс, мы двигаемся в правильном направлении достаточно быстро", – отметил президент США.
Дональд Трамп добавил, что следующим шагом на пути к урегулированию войны в Украине должно стать прекращение огня, которого можно добиться быстро.
Он также сказал, что соглашение с Зеленским о полезных ископаемых сделает США партнером по разработке полезных ископаемых Украины.
"Мы будем копать, копать копать. Теперь американские налогоплательщики получат фактически возмещение за деньги и сотни миллиардов долларов, потраченных на помощь Украине в самообороне, что само по себе очень достойное дело", — отметил глава Белого дома.
Также он сказал, что соглашение о полезных ископаемых "обеспечит основу для более устойчивых будущих отношений между Соединенными Штатами и Украиной" и "будет стимулировать долгосрочное процветание, которое поможет украинцам восстановить свою страну".
Ранее Дональд Трамп сообщил о своей цели "номер один" в отношении Украины. Также он сказал, что доверяет Путину.
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