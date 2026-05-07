«Или соглашаетесь, или вас здесь никто не держит»: экс-прокурор САП заявил о давлении Клименко на прокуроров

Об этом Броневицкий заявил во время заседания ВСК Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.

По словам экс-прокурора САП, после назначения Клименко в прокуратуре начала выстраиваться жесткая вертикаль управления, а прокуроры фактически утратили независимость в процессуальных решениях.

«С момента назначения Клименко на должность главы САП начала строиться вертикаль. Прокуроры были лишены на тот момент и, насколько мне известно, сейчас любой самостоятельности, в том числе и процессуальной самостоятельности, лишены возможности не согласиться с утверждением детективов. Сейчас прокурор САП независим, он зависим от руководства», — заявил Броневицкий.

Он также привел несколько примеров, когда прокуроры, по его словам, лишались должностей из-за несогласия с позицией руководства САП.

«Таким примером был прокурор САП Юрий Хить, который в свое время позволил себе не согласиться с позицией руководителя САП Клименко и высказать другую позицию по поводу необходимости уведомления о подозрении одному из фигурантов уголовного производства. Следствием стало то, что он по надуманным причинам был уволен из органов прокуратуры», — рассказывает Броневицкий.

По словам Броневицкого, еще одного прокурора САП убрали после того, как он без согласования с Клименко использовал в суде доказательство «несогласованного» с Клименко.

«Второй случай — прокурор САП, который по делу ОПЗ без ведома господина Клименко использовал в качестве доказательства протокол негласного следственного розыскного действия, который, как установила сторона защиты, был подделан подчиненным господина Клименко — детективом Липой. Согласно этому протоколу НСРД, который был проведен вроде бы по вмешательству в изъятый телефон одного из бизнесменов. В этом телефоне вроде бы нашли переписку, которая давала основания подозревать основного фигуранта по делу ОПЗ как лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения.

На данный момент было проведено множество экспертиз, которыми установлено, что вмешательство в этот телефон не могло состояться в принципе. Действующий открыто и честно прокурор взял этот документ и пошел в суд, чтобы отстаивать обоснованность подозрения основному фигуранту. Как следствие, его пригласили в кабинет Клименко, где он выразил глубокое возмущение тем, что прокурор сделал это без его ведома. После этого прокурора попросили из САП, и сейчас этот человек работает в органах прокуратуры Офиса генерального прокурора», – рассказал Броневицкий.

Третьим примером, по словам экс-прокурора САП, стала ситуация с прокурором Омельченко, входившим в группу прокуроров по делу экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева.

«На тот момент у господина Князева был изъят телефон, и господином Омельченко было решено, чтобы этот телефон был передан для выгрузки информации не в пределах любого экспертного учреждения в Украине, потому что здесь можно было каким-то образом получить доступ к этой информации. Было принято решение проводить это в Польше. Когда об этом узнал Клименко, он вызвал Омельченко и сообщил ему: "Ты больше здесь не работаешь". После этого он был переназначен в общую структуру органов прокуратуры», — заявил Броневицкий.

По словам экс-прокурора, из-за такой системы работы прокуроры САП стали называть себя «ручками», поскольку фактически только подписывают принятые руководством решения.

«Или вы согласны с линией руководства, или вас здесь никто не держит, а вместо вас будут люди, которые будут готовы подписать что-нибудь», — отметил Броневицкий.

Броневицкий также заявил, что нынешнее руководство САП унижает прокуроров и демонстрирует авторитарный стиль управления.

«Руководитель САП даже позволяет себе такие вещи… Прокурорам даже запрещено на своих автомобилях заезжать на территорию САП и оставлять автомобили там, потому что там должно оставлять свой автомобиль только руководство. Многие прокуроры используют собственное авто для того, чтобы перевозить материалы производства из прокуратуры в суд. Теперь они должны с этими мешками или ящиками томов следовать в другое место, а этим другим местом есть "Охматдет". Следует исследовать законность пребывания авто прокуроров на территории „Охматдета“. На каком основании они там находятся», – говорит Броневицкий.

