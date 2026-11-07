Илон Маск купил Twitter за российские деньги?: Сикорский сделал резкое заявление

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Илон Маск приобрел социальную сеть X (Twitter) «с помощью российских денег». Польский политик также подверг критике платформу из-за увеличения количества ботов и комментариев с языком вражды и призвал к созданию европейской альтернативы.

Об этом Сикорский рассказал в интервью польскому порталу SprawdzamTo, посвященному, в частности, российской дезинформации и гибридной войне.

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Радослав Сикорский подверг критике Илона Маска и социальную сеть X

По словам министра, он продолжает пользоваться X, несмотря на критику платформы, поскольку имеет там более 1,2 млн подписчиков. Благодаря автоматическому переводу его публикации читают пользователи из разных стран, а сама соцсеть остается важным инструментом объяснения позиции Польши и формирования ее международного имиджа.

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«После того, как Маск купил эту платформу с помощью российских денег, она стала хуже. Там упразднили контроль качества, а количество ботов и комментариев с ненавистью существенно возросло», — заявил Сикорский.

Он также выразил желание видеть европейскую альтернативу X, где дискуссии проходили бы «более цивилизованно». Однако министр признал, что отказаться от платформы пока сложно из-за большой аудитории и возможности оперативно отвечать на вопросы.

Россия использует открытость западных медиа и социальных сетей для ведения когнитивной войны против демократических обществ. Кремль пытается влиять на общественное мнение в западных странах посредством информационных инструментов, а социальные платформы способствуют этому, получая коммерческую выгоду от распространения такого контента», — считает Радослав Сикорский.

Напомним, ранее Радослав Сикорский уже вступал в публичный спор с американским миллиардером Илоном Маском. В частности, глава польского МИДа иронически отреагировал на слова Маска, который назвал его «маленьким человеком». В ответ Сикорский написал: «Видишь, великий человек, политика сложнее, чем ты думал».

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В эту перепалку польский министр вернулся 4 ноября 2026 года после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США. Он напомнил Маску о его предварительных заявлениях на фоне значительной финансовой поддержки, которую американский миллиардер оказывал республиканцам во время избирательной кампании.

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