"Им безразлично, сколько украинцев погибает": Трамп пригрозил одной из стран из-за России

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортную пошлину в отношении Индии из-за того, что Нью-Дели покупает и перепродает российскую нефть.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Индия покупает "огромные объемы российской нефти", а впоследствии продает большую ее часть на открытом рынке для получения доходов.

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"Им безразлично, сколько людей в Украине убивает российская военная машина. Поэтому я существенно повышу тариф, который Индия платит США", - подчеркнул Трамп.

Заметим, какова будет новая ставка пошлин для Индии, американский президент не объяснил. Впрочем, с 1 августа Вашингтон ввел пошлины по импорту в размере 25%. Известно, что Нью-Дели будет платить "штраф" за экономическое сотрудничество с РФ. Размер штрафа Трамп не уточнил.

Напомним, 30 июля Трамп ввел пошлины против Индии. Он посетовал на то, что эта страна закупала военную технику в России и является самым большим покупателем российских энергоносителей. Reuters со ссылкой на собственные источники в нефтеперерабатывающей отрасли заявило, что якобы Индия отказывается от российской нефти , а ее государственные нефтеперерабатывающие заводы остановили импорт этого топлива.

Издание Reuters сообщил, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии – государственная компания Indian Oil Corporation (IOC) – приобрел 7 миллионов баррелей нефти для поставок в сентябре из США, Канады и Ближнего Востока. Отдельные источники отмечают, что увеличенные объемы закупок напрямую связаны с замещением объемов российской нефти.

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В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди публично дал понять, что не подвергнется давлению со стороны США. Он выступил против пошлин США и заявил, что страна не прекратит закупку российской нефти.

Дата публикации 06:52, 30.07.25 Количество просмотров 23 Трамп установил дедлайн для Путина! В Кремле реагируют угрозами!