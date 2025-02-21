"Им есть что терять": Бербок пригрозила США после заявлений Трампа по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая представляет в немецкой политике партию зеленых, на предвыборном мероприятии в Потсдаме заявила, что хочет усилить давление на США после того, как они провели переговоры с Россией о завершении войны в Украине без участия Киева.

Об этом пишет Berliner Morgenpost.

"Мы усилим давление на американцев, чтобы показать, что им есть что терять, если они больше стоят на стороне либеральных демократий Европы", – заявила Бербок.

Министр также призвала ко "второму поворотному моменту", аналогично тому, который использовал канцлер Олаф Шольц в начале войны в Украине.

"Три года назад мы сказали: это поворотный момент. Теперь нам нужен второй поворотный момент, больше никаких колебаний и проволочек ради нашего мира", – подчеркнула немецкий министр.

Она также пообещала, что будет поддерживать Украину до тех пор, пока та в этом нуждается.

"Ложный мир, то есть мир, который на самом деле является шантажом или капитуляцией, — это не мир, а наоборот: дальнейшая подготовка к еще большей войне и насилию. Именно поэтому я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается, потому что это наш мир", – сказала Бербок.

Она добавила, что никто не может "решать вопросы войны и мира за счет украинцев или нас, европейцев".

"Это четкая позиция Германии", – заявила глава немецкого МЗС.

Напомним, Бербок отвергла идею Трампа о возвращении России в G7. Она подчеркнула, что сотрудничество с путинской Россией невозможно, а жесткое давление Запада на государство, которое ведет агрессивную войну, "должно быть сохранено".

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