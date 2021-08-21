"Им напрочь допекло": Кулеба считает, что санкциями Россия мстит за "Крымскую платформу"

"Им напрочь допекло": Кулеба считает, что санкциями Россия мстит за "Крымскую платформу"

РФ расширила список еще на 73 человека.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что попал в санкционный список РФ.

Своими мыслями он поделился в Facebook.

"Хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. Но им напрочь допекло", — подчеркнул глава МИД.

Он считает, что так Кремль мстит ему за "Крымскую платформу". "Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа. Мы прошли сложный и большой путь. Крымская платформа будет. И мы идем дальше. Потому что Крым — это Украина", — говорится в заметке Дмитрия Кулебы.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов, который также оказался в списке назвал санкции "лучшим подарок к 30-летию Независимости Украины".

Как сообщалось, 20 августа Россия расширила ограничительные меры против Украины, добавив к санкционного перечня еще 73 человек, в том числе министра иностранных дел Дмитрия КУЛЕБЫ и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Общее количество украинских официальных лиц, находящихся под санкциями России, увеличилось до 922.

Новости Украины: порция санкций от СНБО - кто попал под ограничения

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