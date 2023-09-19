"Им недолго осталось": Данилов жестко прошелся по Шуфричу и его соратниках

Алексей Данилов рассказал, что ждет депутатов ОПЗЖ.
Народный депутат Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. 15 сентября Печерский суд Киева отправил его под арест на 60 суток без возможности внесения залога, Шуфричу грозит до 15 лет тюрьмы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона рассказал, что ждет депутатов от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.
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"Я вообще советовал бы ОПЗЖ покинуть Верховную Раду — нечего им там что делать. Там не только Шуфрич — берете перечень лиц, которые там есть, все должны покинуть Верховную Раду. Никакого права сегодня они представлять наш народ не имеют — это уже доказано историей. Что касается Нестора Ивановича — оно все к тому шло. Верховной Раде нужно задать вопрос о нахождении там ОПЗЖ", — сказал он.
Алексей Данилов подчеркнул, то, что пророссийские депутаты поменяли название, не значит, что они поменяли суть.
"Они призывали к нам Российскую Федерацию, помним эфиры, на которые они ходили. Кстати, хочу сказать, что некоторые деятели до сих пор посещают эфиры российских пропагандистов и пока передвигаются по территории нашей страны. Хочу их всех предупредить, что им недолго осталось передвигаться, все они будут привлечены к ответственности", — резюмировал секретарь СНБО.
Напомним, Нестора Шуфрича хотят лишить должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова.
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