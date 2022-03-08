"Имеем поддержку, имеем понимание": Зеленский провел разговоры с рядом мировых лидеров

В Украины новая страница в отношениях с Нидерландами, сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 8 марта переговоры с рядом мировых лидеров и заявил о поддержке и понимании с их стороны.

Об этом глава государства сказал во время своего уже традиционного ежедневного видеообращения.

"Говорил сегодня с Марком Рютте – премьер-министром Нидерландов. У нас новая страница в отношениях с Нидерландами. Спасибо за поддержку. (Говорил – ред.) с премьером Израиля Беннетом, премьером Люксембурга Бетелем, президентом Франции Макроном. Имеем поддержку, имеем понимание", – сказал Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского вечером тринадцатого дня войны. «Мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Они говорят о нас, помогают нам, готовятся поддержать наше восстановление после войны. Ибо все увидели: для так героически защищаемого народа обязательно наступит вот «после войны». Обращение Президента Украины Владимира Зеленского вечером тринадцатого дня войны. Опубликован Офис Президента Украины Вторник, 8 марта 2022 г.

Напомним, 7 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал совместное видеообращение к украинцам, записанное вместе с премьером Канады Джастином Трюдо и премьером Нидерландов Марком Рютте. В частности, глава нидерландского правительства сказал о тесном сотрудничестве для координации гуманитарной помощи Украине, оборонной военной помощи и, конечно, для мощного пакета санкций. "И если потребуется больше, мы сделаем больше", – сказал Рютте.

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