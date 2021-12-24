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"Имеем право перемещать войска на своей территории": у Путина заявили о "недружественных действиях" НАТО и США

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"Имеем право перемещать войска на своей территории": у Путина заявили о "недружественных действиях" НАТО и США

Associated Press

Мол, НАТО продает обучение "близко к российской границе".

Российская Федерация перемещает свои войска на своей территории – это ее суверенное право.

Так прокомментировал представитель президента РФ Дмитрий Песков скопления российских войск у украинской границы.

"Что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. Здесь мы вряд ли можем разрешить и согласиться с тем, чтобы кто-то отрицал это наше право. Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих вооруженных сил в пределах собственной территории на фоне весьма и очень недружественных действий наших оппонентов в отношении НАТО, США и разных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, обучение в непосредственной близости от нашей границы, совершают полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей. определенных мер по гарантированному обеспечению собственной безопасности", — сказал представитель Кремля.

По его словам, для обсуждения вопросов деэскалации Москва рассчитывает "в январе получить от оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на (российские) вопросы, которые были озвучены, и предложения, сформулированные в проекте текста известного договора и известного соглашения".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ, а в 400 км — 143,5 тыс. военных. Ситуация у границы он назвал неспокойной.

На случай полномасштабного вторжения России в Украине был принят секретный документ — план обороны, в котором сначала были подробно прописаны действия каждого учреждения или структуры.

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