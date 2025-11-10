- Дата публикации
"Имеет козырь": политолог объяснил, как Трамп может нажать на Путина
Президент США оказывает влияние на российского диктатора — санкции разрушают экономику РФ.
У президента США Дональда Трампа есть сильный козырь, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина.
Об этом «24 Каналу» рассказал политолог Петр Олещук, отметив, что нынешний подход Трампа по отношению к России не слишком эффективно работает.
«Возможно президент США не осознает логику Кремля. Они готовы во многом пожертвовать ради своих имперских амбиций. Путин до сих пор считает, что всех победит и не собирается идти на соглашение», — сказал он.
«Уже была в СМИ информация, что Трамп хотел серьезно поговорить с Путиным об экономике и торговле, а тот начал читать историческую лекцию о Рюрике. Это ведь не случайно. Экономическое давление — не то, чем можно добиться быстрого результата с Путиным», — считает Олещук.
Впрочем, как отмечает эксперт, президент США имеет другие рычаги влияния на Путина. Собственно он их уже применял - когда речь шла о возможной передаче Украине ракет "Tomahawk, то "россияне аж забегали".
"Здесь Путин реагирует гораздо быстрее. И это просто само упоминание. Это уже вопрос безопасности и вопрос военного престижа. Россияне сразу забегали, как тараканы, когда эта информация появилась", – сказал политолог.
Вместе с тем, по его словам, Трамп достаточно быстро перестал развивать тему с "Томагавками". Но как раз прилет этих ракет рядом с Москвой был бы отличным аргументом, чтобы Путин сел за переговоры.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал новые введенные 22 октября санкции США против его страны «недружественным актом» и попыткой давления, не способствующей укреплению российско-американских отношений.
В свою очередь, Зеленский заявлял, что санкции США, введенные президентом Дональдом Трампом, являются прямым сигналом Путину: либо садиться за стол переговоров, либо готовиться к получению Украиной дальнобойного оружия. Зеленский объяснил, что Трамп таким образом показывает Путину, что «окно открыто», намекая на возможную передачу Киеву ракет «Томагавк» в случае отказа от переговоров.