По словам экспредставителя США по вопросам Украины, соглашение о ископаемых не является циничной попыткой Трампа воспользоваться Украиной.

Американо-украинское соглашение о полезных ископаемых имеет смысл для Украины, поэтому его следует воспринимать серьезно.

Такое мнение высказал экспредставитель США по Украине Курт Волкер в своей колонке на сайте Kyiv Post.

"Легко изобразить требование президента США Дональда Трампа по поводу соглашения о полезных ископаемых как циничную попытку воспользоваться жертвой агрессии, когда у нее нет другого выбора. Реальность, однако, гораздо сложнее, и соглашение между США и Украиной может принести значительные преимущества для Украины", — говорится в источнике.

Волкер считает, что политические, моральные и интересы безопасности США совпадают с интересами Украины, а подписание соглашения о полезных ископаемых свяжет государства экономическими интересами.

"Теперь, когда американские избиратели вернули Трампа в Белый дом и обеспечили республиканцам большинство в Сенате и в Палате представителей, для США стало политически нежизнеспособным продолжать оказывать огромные объемы военной помощи Украине за счет налогоплательщиков", — считает бывший спецпредставитель.

Однако, добавляет он, предоставление военной поддержки, которая оплачивалась бы из будущих доходов Украины в мирное время, "стало бы политически устойчивым" и позволило Трампу полностью изменить внутренний политический нарратив, утверждая, что Украина платит за себя, а не получает пожертвования от американцев. Трамп считает, что возвращение уже оказанной военной помощи США справедливо в отношении его избирателей.

"Поэтому использование будущих доходов для оплаты военной помощи будет рассматриваться как деловая операция, выгодная обеим сторонам", — говорит эксперт, отмечая, что Трамп является "деловым человеком".

Поэтому такое соглашение закрепило бы заинтересованность США в завершении войны, что выгодно для Украины.

"Политические, моральные и безопасности Америки уже совпадают с интересами Украины; это также согласовало бы американские и украинские экономические интересы. Это не может быть формальной гарантией безопасности для Украины, но это дает США прямую заинтересованность в украинской безопасности сейчас и в будущем", — добавил он.

По словам Волкера, соглашение о полезных ископаемых Украины с США позволило бы Трампу настаивать на том, чтобы президент РФ Владимир Путин прекратил нападение на украинскую инфраструктуру, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в этом, а Украина является их стратегическим партнером.

В то же время он признал, что первый проект такого американо-украинского соглашения о редкоземельных металлах, представленный министром финансов Скоттом Бессентом, имел серьезные недостатки. Теперь обсуждаются новые проекты.

Волкер, ссылаясь на заявления Трампа, выразил мнение, что американский президент осознает слабую позицию РФ и что дальнейшее экономическое и военное давление может вынудить Путина прекратить войну.

"Украине нужно, чтобы Соединенные Штаты продолжили или даже усилили это давление, а соглашение о поставках ресурсов является стимулом и политически устойчивым путем достижения этой цели", — говорит эксперт.

Волкер также призвал отвергнуть эмоции и посмотреть на соглашение прагматично, забыв оскорбительные слова Трампа в адрес украинского президента Владимира Зеленского, а также заявления о том, что "Украина начала войну".

"Соглашение действительно может принести значительные и устойчивые выгоды для Украины. На этом этапе, возможно, лучше всего заключить его как можно быстрее, отпраздновать его во время визита президента Зеленского в Вашингтон и взяться за дело прекращения войны, согласования интересов США и Украины и построения мирной, преуспевающей, европейской Украины", — вы.

Напомним, как заявил президент Украины Владимир Зеленский соглашение о полезных ископаемых из США должно быть справедливым для обеих сторон. В случае, если такой договор для какой-либо из сторон, в частности для Украины, не приемлем, то это нельзя считать партнерскими отношениями.

Ранее западные эксперты отмечали, что США хотят больше, чем стоила оборона Украины.

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