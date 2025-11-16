Имеет ли Трамп план завершения войны: эксперт расставил все точки

Дональд Трамп / © Getty Images

Администрация Дональда Трампа на данный момент не демонстрирует четкого плана по завершению российско-украинской войны.

Об этом заявил кандидат политических наук Евгений Магда в эфире телеканала КИЕВ24.

По его мнению, в США не хватает политической решимости применять эффективные экономические и санкционные меры против России.

"По моим наблюдениям, нет у администрации Трампа ни одного четкого плана завершения войны с американским лидерством", - сказал Магда.

Также эксперт подверг критике позицию американского сенатора Марко Рубио, который заявил, что США якобы исчерпали арсенал санкций в отношении РФ. По словам Магды, такие утверждения являются "по меньшей мере лукавством".

"Просто у Соединенных Штатов нет политической воли, и это выглядит странным для страны, позиционирующей себя как лидер современного демократического мира. Нет воли для того, чтобы по России наносить мощные экономические удары", - добавил эксперт.

Магда подчеркнул, что пассивность Вашингтона в вопросе ужесточения санкций против России негативно влияет на общую стратегию сдерживания агрессора и может затянуть войну.

Напомним, ранее минфин США отложил начало применения некоторых санкций в отношении российской нефтяной компании "Лукойл" на три недели - до 13 декабря. Речь идет о соглашениях, связанных с зарубежной сетью АЗС компании и контрактами на продажу ее международных активов.