"Имеет пару проблем, о которых не хочу знать": Трамп нахваливал Орбана в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном одобрял своего венгерского друга. Американский президент назвал Орбана «очень влиятельным человеком» и заявил, что в Венгрии «нет преступности», в отличие от других стран.

Об этом Трамп заявил во время обеда с Орбаном, который предшествовал переговорам.

Безудержные комплименты Трампа

Во время общения с журналистами Дональд Трамп не сдерживал похвалу в адрес венгерского премьера. Президент США подчеркнул, что Орбан является сильной фигурой в его стране, а также обратил внимание на его успехи в миграционной политике.

«Европа совершила огромные ошибки по иммиграции, Орбан не совершил этих ошибок», — заявил Трамп.

Трамп также добавил, что премьер-министр Венгрии «очень влиятельный человек, и его любят». При этом он подчеркнул отсутствие серьезных проблем в Венгрии.

«У него нет преступности, нет таких проблем как в некоторых странах. По всей вероятности, у него есть пара проблем, о которых я не знаю, возможно, о которых не хочу знать», — добавил Трамп.

Он также заявил, что Орбана "уважают все, а некоторые и любят".

«Я и люблю, и уважаю его. Он будет очень успешен на своих предстоящих выборах», — отметил президент США.

Главные темы переговоров: Украина и энергетика

Трамп подтвердил, что Украина станет одной из тем обсуждений во время встречи с Орбаном. Среди ключевых тем будут обсуждаться энергетическое сотрудничество.

Как известно, венгерский премьер будет пытаться выпросить у президента США сделать исключение из санкций для Венгрии, чтобы она могла и дальше покупать дешевую российскую нефть. Но Трамп уже предупредил, что намерен отказать Орбану.

В то же время, всего за несколько часов до встречи Трампа и Орбана в Белом доме, венгерская нефтеперерабатывающая компания сделала неожиданное заявление. В Будапеште изменили риторику по отношению к российской нефти и сообщили, что нашли альтернативные пути поставки энергоресурсов.