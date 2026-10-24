«Имеет влияние»: Зеленский назвал страну, которая может заставить Путина остановить войну

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет достаточно рычагов влияния на Россию, чтобы побудить Кремль прекратить войну против Украины.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне.

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По словам Зеленского, Китай оказывает значительное экономическое влияние на Россию, ведь является для нее важным рынком сбыта. Именно поэтому Пекин, по мнению украинского президента, способен повлиять на решение Кремля.

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«Китай имеет влияние на Россию, ведь является для нее реальным рынком сбыта, а товарооборот между Россией и Китаем, кажется, самый большой. Так что, конечно, Китай оказывает влияние и может заставить Путина прекратить эту войну», — сказал президент.

Украинский лидер также прокомментировал вероятную встречу руководителей Китая, Соединенных Штатов и России. Зеленский отметил, что пока не знает, какие именно вопросы могут оказаться в повестке дня, если такая встреча состоится.

В то же время, он четко обозначил позицию Украины: никакие договоренности о будущем государства не могут приниматься без ее участия.

«Надеюсь, никто не будет делить Украину. Для нас это непросто. Нам нужны друзья, а не российские друзья», — подчеркнул украинский лидер.

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Зеленский добавил, что Украина всегда поддерживала многосторонний формат переговоров. Киев также выступает за диалог с Российской Федерацией при посредничестве Соединенных Штатов Америки и при поддержке европейских партнеров.

Президент подчеркнул, что Китай может играть важную роль в прекращении войны, если действительно хочет помочь. Однако содержание возможной встречи лидеров ему пока неизвестно.

«Если Китай действительно хочет помочь, он может это сделать. Но я действительно не знаю повестки их встречи», — резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия может сосредоточить производство на двух-трех самых эффективных типах дешевых крылатых ракет, а закупка готовых комплектующих в Китае способна ускорить их сборку.

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Мы ранее информировали, что Китай призывает возобновить диалог и пойти на взаимные уступки ради окончания войны России против Украины.

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